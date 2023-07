Les feux dans les immeubles abandonnés gardent les pompiers de Winnipeg éveillés la nuit

Selon Héritage Winnipeg, l’édifice qui a brûlé mardi était laissé à l’abandon depuis plusieurs décennies. Les incendies ont monté en flèche dans les dernières années à Winnipeg : entre 2019 et 2022, les incendies dans les bâtiments vacants ont presque doublé et la situation inquiète le Syndicat des pompiers à Winnipeg.

Le président du syndicat, Derek Balcaen, revient sur l'intervention majeure de mardi.

Il y avait probablement des matières toxiques et inflammables dans l'immeuble, en quoi est-ce que cela nuit à la qualité de l'air et comment cela met-il en danger les résidents et vos membres?

Sans être capable de vous donner une réponse concrète spécifiquement à ce qu'il y avait dans l'édifice, ce qu'on fait souvent, lorsqu'on arrive sur une scène, c’est qu’on essaie de lire la fumée, la couleur, le volume, on prend la température de la situation. Et puis ce qu'on avait vu, c'était vraiment de la fumée très [noire] mardi matin et volumineuse. Souvent, lorsqu'on arrive pour des feux de maison, il y a un petit peu de fumée, un petit peu de chaleur, puis ça grandit, mais ce feu-là était un feu majeur dès le départ.

« On a énormément de feux. À Winnipeg, on combat des incendies à un niveau qui ne se voit pas ailleurs au Canada. On combat plus de feux que ceux qui se produisent à Calgary et Edmonton mises ensemble. » — Une citation de Derek Balcaen, président du Syndicat des pompiers à Winnipeg

Ce qui est inquiétant pour nos membres, c’est qu’avec le volume de fumée, si le vent change de direction, on peut se faire prendre et il suffit d'un coup de fumée pour avoir des effets très nocifs pour nos membres et la population.

Combien de temps ce genre de fumée reste dans l'air?

C'est difficile de donner une durée spécifique, mais je peux vous assurer que même après qu’on arrête de voir la fumée, des produits de combustion sont quand même relâchés dans l'environnement pendant des jours. C'est pour ça que même une fois que le feu est éteint, quand on rentre dans les édifices pour abattre les murs et les toits et pour chercher tous les lieux de chaleur, nos membres portent encore leurs masques et leurs bonbonnes d'air, parce que les environnements sont encore très nocifs, très toxiques.

Est-ce que cet incendie fait partie des plus importants que Winnipeg a vu dans les dernières années? Pouvez-vous nous parler du niveau de difficulté de l'intervention?

J’ai de la difficulté à me rappeler de la dernière fois qu'on a eu une troisième alarme. Une première alarme, c’est quand on se fait envoyer à un feu, que ce soit de structure ou d'industrie. Quand une deuxième alarme est sonnée, des [unités s’ajoutent en renfort]. Ce n’est pas long avant qu’on se rende à 25 appareils sur les lieux.

Qu’une troisième alarme soit sonnée, ce n'est certainement pas quelque chose qui arrive souvent. Ça faisait des années que ce n’était pas arrivé. On avait environ cinq grandes échelles de montées et une quantité d’eau majeure a été envoyée sur ce feu-là. Ce ne sont pas que des lignes à main, ce sont les grands boyaux qui se font monter sur les camions et sur les échelles. Et malgré le volume d’eau, ça a pris des heures pour contrôler le feu.

En général, les édifices abandonnés sont extrêmement dangereux pour nos pompiers parce que souvent, on éteint un feu et puis ensuite, il peut reprendre dans les jours et les mois qui suivent. Les équipes qui arrivent après ne sont pas au courant des dangers qui ont été laissés par le premier feu. Les planchers sont moins stables, on a peut-être dû faire des trous dans le plancher nous-mêmes, par exemple.

« Ce qui nous garde éveillés la nuit, ce sont les feux qui se produisent régulièrement dans des immeubles abandonnés ou inoccupés. » — Une citation de Derek Balcaen, président du Syndicat des pompiers à Winnipeg

C'est très différent lorsqu’on rentre dans un immeuble qui est occupé, où on rencontre la sécurité ou un gérant à la porte qui a un plan de l'édifice et qui est capable de bien nous diriger, contrairement a une situation où il y a eu plusieurs feux au cours des années, où nous n’avons aucune idée des dangers cachés.

L’incendie est survenu à quelques mètres du bâtiment qui est complètement affaissé sur la rue Main et d’un second édifice qui a aussi, semble-t-il, été en proie aux flammes. Pouvez-vous nous parler un peu de cette zone de la ville?

On ne connaît pas encore la cause du feu [de mardi] matin, mais c'est certainement dans un quartier où les feux sont très très courants. Je travaille au centre-ville, quand on conduit dans le quartier, ce n’est pas long avant qu’on voie tous les lots sur lesquels on a répondu à des incendies, des édifices qui ont été abandonnés, des édifices qui étaient vacants.

Celui dont vous parlez sur la rue Main était probablement le dernier grand incident qu'on a eu, c'était plus tôt cet hiver. Celui-là, c'était une deuxième alarme. Et puis si ma mémoire est bonne, à moins d'un bloc au sud, un deuxième feu sévère a eu lieu. Un édifice [comme celui sur Main], qui est complètement par terre, ça m'inquiète beaucoup moins qu’un édifice qui tient encore debout, qui a encore un toit ou une porte.

Vous avez parlé du problème de feu important à Winnipeg et du fait que vos membres sont parmi ceux qui interviennent le plus souvent à travers le pays. Ils doivent être épuisés...

Certainement, ils le sont. On voit l'hésitation à rentrer lorsqu’on les appelle pour du temps supplémentaire. Ça prend une quantité d'énergie exceptionnelle parfois pour combattre des feux. Ça prend quelques heures à se remettre sur pied.

Il ne faut pas oublier aussi qu'à Winnipeg nos pompiers sont aussi ambulanciers, on a un minimum d'un ambulancier par camion. L'année dernière, on a répondu à plus de 84 000 appels médicaux en plus de tous nos appels d'incendie. Nous sommes extrêmement occupés. Ça commence à vraiment avoir un grand effet nocif sur nos membres.