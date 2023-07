Les Mercredi Show, une tradition à Dieppe depuis 35 ans

Les festivités entourant le 35e anniversaire des Mercredi Show seront lancées mercredi soir à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Depuis plus de trois décennies, cet événement musical gratuit attire les résidents et les familles de la région, chaque été.

Ce rendez-vous musical a vu le jour en 1987. Jusqu'en 1992, on le nommait les Mercredi Sociaux.

Le dévoilement, en 1999, de la programmation du Mercredi Show. Photo : Radio-Canada

Une panoplie d’artistes locaux et de l’extérieur y ont joué, au fil des années.

L’auteur-compositeur-interprète Danny Boudreau est l’un d’eux : entre 1991 et 2022, il a fait neuf prestations musicales au Mercredi Show.

Je ne pensais pas que j’en avais fait autant , dit-il en riant. C’est toujours des beaux souvenirs. […] J’ai lancé deux albums au cours de ma carrière, au Mercredi Show.

L’auteur-compositeur-interprète Danny Boudreau, le 5 juillet 2023. Photo : Radio-Canada

Danny Boudreau affirme que l’aspect familial de l’événement, présent depuis ses débuts, est ce qui le rend attachant.

Les gens viennent en famille, en gang. Les petits s’amusent devant, les parents sont sur leurs chaises, les grands-parents sont là aussi , dit-il. Ils ont vraiment créé des petits avec cela, parce que ça a commencé à se faire dans d’autres municipalités après.

Ce mercredi soir, Danny Boudreau montera pour une 10e fois sur la scène du Mercredi Show, avec les Gars du Nord. Le groupe présentera des chansons de leur nouvel album Les fils du père, avec en première partie, Jacques Surette.

Une fierté locale

Pour l’agent communautaire à la Ville de Dieppe, Jérémie Robichaud, il n’y a pas de doute que le Mercredi Show est un incontournable de la ville.

C’est un événement que les gens attendent avec impatience chaque année , partage-t-il. C’est un shift historique de penser qu’il y a un événement que ça fait 35 ans qu’il y a une durabilité de cette envergure là à la ville […] On est fière de l’emmener pour un autre 35 ans et plus.

À l’été 2022, les familles de Dieppe étaient bien au rendez-vous pour le classique Mercredi Show. Ci-dessus, l’auteure-compositrice-interprète de Kedgwick Maggie Savoie en performance à la Place 1604. Photo : Gracieuseté : Ville de Dieppe

En plus de trois décennies, l’événement n’a été annulé qu’en 2021, en raison des restrictions sanitaires liées à la crise de la COVID-19.

La pandémie avait aussi forcé la tenue en virtuel des spectacles en 2020. La formule Mercredi Show su’l patio avait cette année-là offert des performances en direct des artistes invités, qui jouaient en direct de leur patio à la maison!

35 ans de musique

La ville a aussi toujours eu à cœur d’offrir une programmation originale pour cet événement. Dans les années 1990, par exemple, plusieurs formes d’arts s’invitent déjà sur scène : de l’art du cirque à une démonstration de taekwondo. La jeune troupe DansEncorps a aussi dansé pour les familles, en 1994 et en 1999.

Mais le cœur des Mercredi Show a toujours été la musique acadienne. En plus d’une centaine d'artistes de la relève, de grandes figures traditionnelles ont aussi participé à l’événement depuis la fin des années 1980, comme Les Méchants Maquereaux, Fayo, La Virée, Cayouche, Laurie Leblanc, Swing et Édith Butler.

En 2005, une soirée spéciale des années 50 et 60 a eu lieu où les grands classiques ont été chantés par le groupe 427. Ci-dessus, le groupe 427, en répétition, quelques heures avant leur performance au Mercredi Show, en 2005. Photo : Radio-Canada

L’Acadie moderne y a aussi rayonné sur la scène, par le biais d’artistes bien connus ; les Hay Babies, Lisa LeBlanc, Radio-Radio et compagnies.

De Carmen Campagne (1998) à Féeli tout (2018), les petits ont aussi pu vivre des moments magiques, au Mercredi Show.

Les adolescents non plus, n'ont pas été laissé compte : plusieurs millénariaux ne sont pas près d’oublier la performance de la chanteuse Gabrielle Destroismaisons, en 2002.

Une tradition de maire en maire

En 2007, près de 20 % du budget de la Ville de Dieppe était alloué aux loisirs communautaires.

C’est très important , avait dit le maire en poste à l'époque, Achille Maillet. Presque 50 % de la population à Dieppe sont sous 40 ans. On a beaucoup de jeunes familles. […] On veut donner du divertissement qui est familial.

Ce constat n’a pas changé, 16 ans plus tard. Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, se réjouit des festivités qui débuteront mercredi soir.

Ce rendez-vous estival incontournable à Dieppe nous permet de découvrir des talents d’ici et d’ailleurs en plus de se réunir en famille, entre amis et entre voisins , clame-t-il.

À la fin des années 1990, des casquettes et chandails promotionnels du Mercredi Show avaient été fabriqués. Photo : Radio-Canada

Si l’événement se déroule habituellement à la Place 1604, le mauvais temps prévu mercredi soir force sa tenue au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Cet été, les Mercredi Show vont avoir lieu hebdomadairement jusqu’au 23 août.

Raphaël Butler, Beauxmont, La Patente, IZABELLE et La Trappe font partie des artistes qui offriront des performances gratuites au centre-ville.