La chaleur intense des derniers jours tire à sa fin

Ian McDonald est l’un des résidents de Sudbury qui ont enduré la chaleur extrême de cette semaine. Pour lui, les deux derniers jours ont été meurtriers .

Il était 3 h 30 du matin lorsque mon appartement s'est rafraîchi la nuit dernière. Et il fera encore plus chaud ce soir et demain , a-t-il déclaré mardi.

La journée de mercredi s'annonçait la plus chaude de l'année jusqu'à présent dans la région de Sudbury, avec un maximum prévu de 32 °C.

Difficile pour certaines personnes de rester au frais

Raymond Landry, coordonnateur des services de logement au sein du Réseau des sans-abri de la ville, a fait savoir qu'une équipe de sensibilisation, connue sous l’appellation de tuniques rouges , est présente sept jours sur sept pour fournir des bouteilles d'eau, des chapeaux et de la crème solaire aux sans-abri.

Les tuniques rouges recommandent également des espaces publics où les gens peuvent se rafraîchir.

Adam Ranger, agent de soutien à l'environnement à Santé publique Sudbury et districts, a recommandé que les personnes qui présentent des symptômes d'épuisement par la chaleur, notamment des étourdissements, des crampes et de la déshydratation, trouvent des moyens de se rafraîchir.

« Ils doivent prendre des mesures pour se mettre à l'ombre et chercher des endroits frais. » — Une citation de Adam Ranger, agent de soutien à l'environnement à Santé publique Sudbury et districts

Ils doivent utiliser un gant de toilette mouillé, se mettre de l'eau froide sous les aisselles et augmenter leur consommation d'eau , a-t-il ajouté.

M. Ranger a prévenu que l'épuisement dû à la chaleur peut survenir rapidement si une personne n'est pas préparée.

La direction Santé publique Sudbury et districts dit que les gens devraient être à l'affût des symptômes de l'épuisement par la chaleur. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Selon lui, si les gens n'ont pas de climatisation à la maison ou au travail, ils peuvent échapper à la chaleur dans des endroits comme les centres commerciaux, les épiceries et les bibliothèques publiques.

Si un avertissement de chaleur prolongée est donné par Santé publique Sudbury et districts, des mesures seront mises en place à ce moment-là et nous enverrons un communiqué aux gens pour les informer , a déclaré April Low, porte-parole de la Ville du Grand Sudbury, dans un courriel à CBC News.

Un système stagnant au-dessus de la région

Environnement et Changement climatique Canada avait diffusé lundi un avertissement de chaleur pour Sudbury et ses environs. On s'attendait à ce qu'il se prolonge jusqu'à mercredi, alors que les températures devraient atteindre 30 degrés Celsius avec de l'humidité.

Normalement, Environnement Canada diffuse des avertissements de chaleur lorsque la température prévue pour deux jours atteint 29 °C ou plus le jour et 18 °C ou plus la nuit, ou lorsque l'indice humidex atteint 36 °C ou plus.

Trudy Kidd, météorologue d'Environnement Canada chargée de la préparation aux avertissements, a indiqué que le maximum normal pour la région à cette période de l'année est d'environ 25 °C et que le minimum normal pour la nuit est de 13 °C. Le minimum prévu pour mercredi soir est de 19 °C.

Au moment où la chaleur extrême met à mal les résidents du Nord de l'Ontario, les feux de forêt ne marquent pas de trêve dans la région. Mercredi à 10 h 20, 89 feux y étaient répertoriés, soit 16 nouveaux depuis mardi à 10 h.

Avec les informations de CBC