Après avoir franchi un record de chaleur spectaculaire lundi, atteignant 17,01 °C de moyenne mondiale, la température de mardi a grimpé de 0,17 degré, ce qui représente un énorme saut en termes de moyennes et de records mondiaux, mais ces données restent à être corroborées, précisent des chercheurs basés à l'Université du Maine.

Mardi, le soleil était cuisant au Canada. À Ottawa, le mercure a atteint 31 °C, un degré de plus qu'à Toronto, où la chaude température a été assortie d'un indice humidex de 37 à 40. Même constat au Québec, qui a été plombé par la chaleur.

Dans le Grand Nord québécois, la température a atteint 34 °C à Kuujjuaq, du jamais-vu dans cette communauté du Nunavik.

Les températures chaudes se poursuivent mercredi. En milieu d'après-midi, c'est à Chapais, dans le Nord-du-Québec, qu'on enregistrait la température la plus élevée au Canada avec 34,2 °C.

À l'échelle de la planète, la température de l'air moyenne journalière était de 16,20 °C début juillet, entre 1979 et 2000, selon un système de mesures créé par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Les données préliminaires rendues disponibles par les chercheurs de l'Université du Maine reposent sur le système de mesure du NOAA .

Le calculateur climatique des chercheurs – qui utilise des données satellitaires et des simulations informatiques – prévoit une température similaire pour mercredi, qui serait en territoire record, avec une moyenne en Antarctique qui est de 4,5 degrés Celsius plus chaud que la moyenne entre 1979 et 2000.

Ce record mondial n'est pas tout à fait le type régulièrement utilisé par les entités de mesure du climat de référence comme la NOAA, mais c'est un signal que les changements climatiques atteignent un territoire inexploré.

Les scientifiques utilisent généralement des mesures beaucoup plus longues – des mois, des années, des décennies – pour suivre le réchauffement de la Terre. De plus, ce record préliminaire de la journée la plus chaude est basé sur des données qui ne remontent qu'à 1979, le début de l'enregistrement par satellite, alors que les données de la NOAA datent de 1880.

D'autres records à venir

Le réchauffement croissant de notre planète causé par l'utilisation de combustibles fossiles n'est pas inattendu, il a déjà été prédit au 19e siècle après tout , a fait remarquer le climatologue Stefan Rahmstorf, de l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam en Allemagne.

« C'est dangereux pour nous, les humains, et pour les écosystèmes dont nous dépendons. Nous devons l'arrêter rapidement. » — Une citation de Stefan Rahmstorf, climatologue à l'institut de recherche sur le climat de Potsdam

Le 8 juin, la NOAA avait annoncé l'arrivée officielle d'El Niño, assurant qu'il pourrait conduire à de nouveaux records de températures dans certaines régions.

En juin, plusieurs records ont été battus en Asie et le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, tandis que le Mexique et le Texas ont été frappés par une vague de chaleur extrême.

Avec les informations de l'Associated Press et de l'Agence France-Presse.