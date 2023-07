Le chanteur québécois Martin Stevens, interprète de Love Is in the Air, est mort 

La chanteur québécois Martin Stevens, qui a connu le succès à la fin des années 1970 avec Love Is In The Air, est mort mercredi à l’âge de 69 ans.

Son décès a été confirmé à Radio-Canada par sa conjointe.

Il a déjà travaillé pour nous à quelques reprises. On a appris [son décès] de ses proches et d’autres artistes qui sont proches de lui , a pour sa part affirmé à Radio-Canada Serge Bisaillon, président de l'entreprise Productions Showbizz qui a déjà fait affaire avec le chanteur.

On vous annonce le décès de Martin Stevens, qui est parti paisiblement chez lui à 8h45 ce matin. Nous offrons nos plus sincères condoléances à Suzie et à toute la famille , a ajouté l’entreprise sur sa page Facebook.

Né à dans le quartier de Verdun à Montréal en 1953, Martin Stevens, de son vrai nom Roger Prud’Homme, a su surfer sur la vague disco au Québec en reprenant en 1978 le titre Love Is in the Air, lancée l’année précédente par le chanteur australien John Paul Young.

La chanson lui a permis de s’illustrer au tout premier Gala de l’ADISQ en 1979, avec une nomination pour le Félix de l’interprète masculin de l’année (remporté par Claude Dubois) et une autre pour celui de l’album disco de l’année (remporté par le groupe Toulouse).

Il a également été nommé aux prix Juno en 1979 avec Love Is in the Air et en 1980 avec Midnight Music, son second album.

Martin Stevens a lancé en 2007 une biographie intitulée Sexe, drogue et disco.