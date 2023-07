En ce début de juillet, les amateurs de ce petit fruit attendent avec impatience l’ouverture des autocueillettes dans les champs de la Péninsule acadienne. Si la météo se met de la partie, ils pourraient bien faire leurs premières récoltes d’ici à une semaine, selon les endroits.

À en voir le nombre de fleurs sur les plants, les fraises promettent d'être abondantes aux Légumes chez Reno de Grande-Anse. Photo : Facebook : Légumes chez Reno

Dans certaines fermes, les attentes sont élevées, comme aux Légumes chez Reno, à Grande-Anse, à l’entrée ouest de la Péninsule acadienne.

Ses terres ont pu éviter les dommages liés aux gels printaniers et aux pluies abondantes, dit-il, en raison des soins apportés aux champs à l’automne.

Ça s’annonce extrêmement bien , prévoit le propriétaire Reno Poirier. Nous avons mis beaucoup d’amour dans nos champs à l’automne. On les a bichonnés.

Il admet par contre que l’autocueillette débutera quelques jours plus tard qu’à l’habitude.

« On a eu un printemps un peu plus froid, ce qui a retardé la floraison de quelques jours. On va récupérer ces journées perdues à la fin, par contre. » — Une citation de Reno Poirier, des Légumes chez Reno de Grande-Anse

Un printemps plus difficile

Aux Délices de la fraiseraie, à Village-Blanchard, près de Caraquet, Joël Rioux modère ses attentes. Un hiver avec peu de neige et un gel tardif a abîmé plusieurs plants, confesse-t-il.

On s’attend à moins qu’en 2022, qui a été une bonne année pour nous. On a perdu plusieurs plants avec les gelées de fin décembre. Nous n’avons pas eu de neige qui protège les plants, on a eu de la pluie et du gel, avec un printemps froid et pluvieux , explique-t-il.

Chez lui aussi, l’autocueillette devra encore attendre quelques jours, tout dépendamment de la météo.

Comme tout le monde, on attend la chaleur , assure Joël Rioux, qui espère ne pas avoir à composer avec une météo extrême de sécheresse ou de pluie dans les prochaines semaines.

En mode préparatoire

À Lamèque, l’équipe des Serres chez Eugène prépare les sillons de fraise pour la prochaine récolte, qu’on espère abondante. Du moins, c’est ce que souhaite France Bérubé.

Les fraises sont toujours très populaires aux Serres chez Eugène de Lamèque. Photo : Facebook : Serres chez Eugène

Ça regarde bien , évalue-t-elle. Les plants ont bien fleuri. On a eu des abeilles en abondance.

L’autocueillette aux Serres chez Eugène est une activité prisée par de nombreux amateurs de belles fraises chaque été. Ce qui s’en vient ne devrait pas faire exception, croit France Bérubé.

On pense ouvrir l’autocueillette la semaine prochaine. Les dernières années, on l’ouvrait vers les 4, 5 et 6 juillet , calcule-t-elle.

Chose certaine, la demande est forte. Les trois fermiers questionnés ont tous révélé que le téléphone n'arrête pas de sonner pour savoir quand les amateurs pourront marcher entre les sillons des champs et ramasser le fruit qui se transformera en confiture, en tarte ou qui se dévore au naturel.

C’est un signe qui ne ment pas : la fraise sera encore très populaire cet été dans la Péninsule acadienne, même si elle se laisse présentement désirer.