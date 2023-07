Nourrir ses animaux de ferme avec des déchets alimentaires

Les fraises, aux poules. Le pain, aux cochons. Les choux, aux lapins : la famille Normand Ribault connaît sur le bout des doigts le régime alimentaire de ses animaux de ferme.

Les aliments récupérés comblent jusqu'à 50 % de leurs besoins en nourriture.

Après le tri, le contenu de chaque bac est différent, selon l'enclos où il sera déposé. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

On a toujours été sensibilisé au gaspillage alimentaire. Quand on était jeunes, on finissait notre assiette ou on ne sortait pas de table. Je pense que c’est la base de se rendre compte de tout ce qui part dans les poubelles , explique la copropriétaire de la ferme le Fief Gaulois, Clémence Ribault.

Ainsi, depuis quelques années, Clémence et son conjoint ont convaincu plusieurs entreprises de la grande région de Québec de participer à leur modèle d’économie circulaire.

Une formule gagnante-gagnante

Chaque semaine, le Fief Gaulois visite plusieurs supermarchés, boulangeries et microbrasseries afin de récupérer certains déchets propres à la consommation animale.

La collecte de déchets alimentaires dans plusieurs commerces de la grande région de Québec nécessite plusieurs heures de travail, chaque semaine, pour le Fief Gaulois. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Nous, ça ne nous enlève sensiblement rien. Ça nous permet de diminuer notre émission de déchets , constate le directeur adjoint du supermarché Avril à Lebourgneuf, Patrick Chapdelaine.

Pour les microbrasseries, l’initiative du Fief Gaulois représente même une économie. Certaines sont contraintes de débourser de l’argent pour se débarrasser de leurs résidus de brassage, comme la drèche.

« Ça redonne une deuxième vie à notre produit. Pour nous c'est le fun de voir ça. Même de pouvoir goûter à leur produit, par après, des animaux qui ont été nourris avec cette drêche-là » — Une citation de Philippe Bertrand, brasseur et propriétaire de La Fosse

Chaque semaine, Alexandre Normand récupère près de 10 bacs de drêche à la microbrasserie La Fosse. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Même si les déchets sont obtenus gratuitement, la collecte, le tri, l’entreposage et la distribution aux animaux représentent un travail important pour la famille.

Le tri nécessite notamment beaucoup de minutie.

Il y a certains aliments que certains animaux peuvent manger et d’autres pas. Des fois, il reste des emballages de plastique. On répartit selon les animaux. Il peut rester des petits morceaux de métal, c’est super dangereux, si les animaux avalent ça, c’est un peu la mort assurée , soutient Clémence Ribault.

Lors du tri des déchets alimentaires, toute la famille du Fief Gaulois est impliquée. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La famille Normand Ribault a adopté ce mode de vie il y a quelques années et vend maintenant les produits de sa ferme au grand public.

Une façon de retourner aux sources pour la famille.