Le berceau de la grève de 1919 à Winnipeg est parti en fumée

Le 1er mai 1919, les travailleurs de Vulcan Iron Works et de deux autres ateliers de métallurgie ont déclaré qu'ils feraient la grève pour obtenir le droit à la syndicalisation. Ils ont enclenché la grève le jour suivant.

À cette époque, la semaine de travail normale était d'au moins six jours, les quarts de travail de 10 heures ou plus étaient la norme et les salaires étaient bas, alors que le coût de la vie avait augmenté de 75 % entre 1914 et 1918.

Conservateur des collections historique au Musée du Manitoba, Roland Sawatzky rappelle que les employés de Vulcan étaient moins bien rémunérés que les travailleurs ferroviaires à proximité de l'usine.

Vulcan Iron Works était non seulement un symbole du développement industriel de l'Ouest canadien, mais aussi un lieu important pour l'histoire de Winnipeg, comme l'explique Roland Sawatzky.

Certaines pièces fabriquées à l'usine de Vulcan sont toujours présentes dans les anciens bâtiments à Winnipeg. Ces éléments forment en quelque sorte le corps de la ville , ajoute-t-il.

Une foule se rassemble devant Vulcan Iron Works en 1915. L'entreprise est alors l'un des plus gros employeurs de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Archives of Manitoba

Vulcan Iron Works fabriquait des produits métalliques allant des matériaux de construction à de l'équipement pour des silos à grains, précise M. Sawatzky.

Au milieu des années 1970, l'entreprise a changé d'emplacement pour s'établir dans le quartier North Kildonan. Le bâtiment de Point Douglas est, quant à lui, resté largement inutilisé et a été laissé à l'abandon , explique la directrice générale de Heritage Winnipeg, Cindy Tugwell.

Vulcan Iron Works était très important pour Winnipeg, pour l'emploi, pour le chemin de fer, pour tout ce que l'entreprise produisait, mais elle a malheureusement entraîné de nombreux autres problèmes dans le quartier, qui subsistent encore aujourd'hui , note-t-elle.

Cindy Tugwell cite notamment le problème de sol contaminé et le nombre élevé de bâtiments abandonnés dans le quartier.

Une plaque commémorative pour se souvenir

Roland Sawatzky estime qu'il faut en faire davantage pour protéger les bâtiments d'importance historique comme celui qui abritait autrefois Vulcan Iron Works.

Pour sa part, Cindy Tugwell n'est pas certaine que le bâtiment de Point Douglas aurait mérité une désignation historique, mais elle estime qu'il n'aurait pas dû être laissé à l'abandon pendant des années.

Il s'agit d'un vieux bâtiment qui a énormément contribué à l'histoire sociale de Winnipeg. S'agit-il d'un bâtiment patrimonial? Je ne le pense pas , explique-t-elle.

Le bâtiment de Vulcan Iron Works, tel qu'il était en 1920. Photo : Archives of Manitoba

Les deux historiens sont toutefois d'accord pour dire qu'il faut commémorer l'histoire du bâtiment, même si la structure elle-même n'existe plus.

Selon M. Sawatzky, il pourrait s'agir de l'installation d'une plaque ou d'un monument pour raconter aux passants l'histoire de Vulcan Iron Works et le rôle qu'elle a joué dans l'histoire de Winnipeg.

La grève de 1919, qui a duré six semaines, est le plus célèbre conflit de travail au Canada. Le 15 mai 1919, environ 30 000 personnes cessaient de travailler et se mettaient en grève à Winnipeg.

Avec les informations de Caitlyn Goriluk, Marcy Markusa et Bryce Hoye