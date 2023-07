C’est grâce à son implication bénévole en tant que mère de trois enfants inscrits à l’école de langue française que Mme Brunelle entame ce qui allait être une carrière d’exception.

Dans les années quatre-vingt-cinq, quand mes enfants ont commencé l’école, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas grand-chose pour les francophones , confie Mme Brunelle.

Face à ce constat, elle s’implique avec l’Association des parents et instituteurs de l’époque.

« C’est là que j’ai eu la piqûre de vouloir améliorer les services en santé, en éducation, un petit peu de tout pour les francophones. » — Une citation de Angèle Brunelle, directrice générale de l’Accueil francophone de Thunder Bay

Sa plus grande fierté? La fusion des conseils scolaires et la création du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales ( CSDCAB ), par et pour les francophones , dit-elle. Un accomplissement qu’elle qualifie de moment mémorable, historique .

Elle entreprend cette tâche colossale avec Joanne Thiboutot-Debnam, première directrice de l'éducation du CSDCAB .

« La création de ce nouveau conseil voulait dire la fusion de trois sections de langue française [existant dans des conseils anglophones] sur un territoire de la grandeur de la France. » — Une citation de Joanne Thiboutot-Debnam, première directrice générale du CSDCAB

Une nouvelle école, la séparation des biens, la construction d’un conseil régional et l’embauche de personnel … le défi était de taille , reconnaît Mme Thiboutot-Debnam.

S’ensuit après une incursion dans la petite enfance, de façon plus informelle , précise Mme Brunelle, qui mènera à la création du Centre Grandir en français.

L’énumération de tous les conseils et organismes auxquels Mme Brunelle a siégé ou au sein desquels elle s’est impliquée est impressionnante. Une liste d’épicerie , dit-elle avec humour, trop longue à dresser. Notons tout de même l’ AFNOO , l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, le Conseil consultatif des services de santé de français, le CSDCAB , l' EMNO (devenue l’Université de l’ EMNO) , le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario, le Northwest Community Health Centre, Fair Start, Ontario Early Years Steering Committee, City / District of Thunder Bay, le Centre Grandir en français et le Centre francophone de Thunder Bay.

Puis, elle poursuit sa carrière en santé, en ayant toujours comme but ultime l’amélioration des services de santé en français.

Bien qu'elle compte continuer à siéger au Comité consultatif des services de français en Ontario et être la voix des francophones du Nord-Ouest auprès de la ministre de la Santé, Sylvia Jones, Angèle Brunelle a hâte de prendre du temps pour elle et de profiter de sa famille. Photo : Avec la permission de Stéfanie Middleton

En 1997, elle prend la barre de l’Accueil francophone de Thunder Bay, organisme dévoué à offrir des services d’interprétation dans le domaine médical pour les francophones de la région, et siège sur divers conseils d’administration, dont celui du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay pendant 10 ans.

Un héritage durable

Elle a contribué énormément à l’essor et au bien-être de la francophonie dans le Nord-Ouest , affirme Sylviane Mauro, une autre ancienne directrice de l’éducation du CSDCAB .

En 2017, Angèle Brunelle reçoit l'Ordre de l'Ontario, la plus haute distinction civile de la province remise aux citoyens ayant laissé un héritage non seulement en Ontario, mais aussi au Canada. (Photo d'archives) Photo : Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration

Dans le Nord-Ouest, Angèle a été instrumentale dans la création du bureau de Thunder Bay , explique Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario. Elle n’a pas compté ses heures pour s’assurer que les besoins des francophones dans le Nord-Ouest soient bien représentés .

« On lui doit vraiment le fait qu'il y a des organismes qui représentent les intérêts des francophones. » — Une citation de Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux–être francophone du Nord de l’Ontario

Pour la présidente de l’Accueil francophone et du Centre francophone, Claudette Gleeson, Mme Brunelle, en tant que pionnière, a posé sa marque sur le style de gouvernance du CSDCAB , une approche qui est encore là 25 ans plus tard .

Claudette Gleeson prononce un discours lors de la célébration organisée pour souligner le départ à la retraite d'Angèle Brunelle. Elle a su créer, en tant que directrice de l'Accueil francophone, un service unique en Ontario où «les clients l'adorent [...] et chaque employé a la chance de briller», avance Mme Gleeson en entrevue. Photo : Avec la permission de Rachidata Sidibé

Lorsqu’elle était à la présidence du CSDCAB , Mme Brunelle s’est assuré que l’égalité entre toutes les écoles prime, qu’il s’agisse de la plus petite école à Nakina de 9 élèves ou de la plus grosse école, Franco-Supérieur, à Thunder Bay , explique Mme Gleeson.

On lui doit une immense gratitude pour sa vision et pour son rôle d’ambassadrice, de défendeur de la francophonie pour le Nord-Ouest , s’exclame Joanne Thiboutot-Debnam.

Un sens politique aiguisé

Parmi les qualités identifiées chez Mme Brunelle, sa diplomatie et son sens politique sont souvent évoqués.

Sylvianne Mauro, qui ne tarit pas d’éloges pour son ancienne collègue, parle d’une partenaire au doigté politique aiguisé .

Lorsque questionnée sur les qualités que possède Angèle Brunelle, Sylvianne Mauro (à gauche) affirme sans hésiter : «je pense qu'une de ses plus belles qualités, c'est son humilité». Photo : Avec la permission du CSDCAB

Mme Brunelle savait mettre de l’avant les faits, sans créer de conflits ni de tensions , juste de quoi remettre les pendules à l'heure . C’est une rassembleuse qui privilégie le consensus, constate Mme Mauro.

« Angèle [...] ne juge pas. Elle écoute attentivement, elle accepte les gens comme ils sont, elle travaille avec eux, puis elle les emmène avec elle. » — Une citation de Sylvianne Mauro, ancienne directrice de l’éducation du CSDCAB

Mme Quintas abonde dans le même sens.

Elle a été capable d'amener la voix des francophones du Nord-Ouest à la table . Angèle Brunelle parvient à faire comprendre aux gens son point de vue et à le faire adopter, sans toutefois l’imposer, ajoute-t-elle.

« C'est le secret d'Angèle. Angèle, elle a une capacité douce d'influence, c'est vraiment spécial. » — Une citation de Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario

Un atout politique essentiel à tous les postes de gouvernance que Mme Brunelle a occupés au fil des ans, avance Mme Gleeson.

De surcroît lorsqu’il s’agit de siéger à des conseils composés majoritairement d’anglophones, comme sur le conseil d’administration du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay qu’elle a même présidé, ajoute-t-elle.

Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario, a eu un «plaisir incroyable à travailler avec Angèle Brunelle», une femme «qui donne son 100 %», qui répond toujours présente et qui fait preuve d'une grande générosité. Photo : Avec la permission de Rachidata Sidibé

Elle avait cet objectif d’influencer l'hôpital , raconte Mme Gleeson. Ce qu’elle a fait, confirme Mme Quintas.

« Elle a le tour! Elle a le tour avec la gouvernance. Sa force, c'est la gouvernance. » — Une citation de Claudette Gleeson, présidente de l’Accueil francophone et du Centre francophone

Travailler de concert avec les anglophones

Elle voyait la nécessité de travailler avec les partenaires anglophones pour qu'ils puissent apprendre c'était quoi les besoins, les vrais besoins des francophones , soutient Mme Mauro. Tout ça dans le but d’offrir des services équitables, autant pour les francophones que les anglophones .

Une implication au sein de conseils d’administration anglophones était toute naturelle, dit Mme Brunelle : si on est à un poste de leadership, on peut influencer et puis on peut travailler en partenariat .

« Mon expérience, c'est que la majorité des gens veulent bien faire et se soucient des gens dont ils sont responsables [...] Mais des fois, ils ne savent pas comment le faire, alors on peut aider. » — Une citation de Angèle Brunelle, directrice générale de l’Accueil francophone de Thunder Bay

En tant que francophone en milieu minoritaire, elle reconnaît que la ligne entre mener une carrière et mener un combat peut être mince. Toutefois, elle privilégie la coopération et l’entraide au combat afin d’en arriver à des changements profonds et durables .

« Toujours être en combat, en confrontation, les gens [ne] t’écoutent plus après un bout de temps. » — Une citation de Angèle Brunelle, directrice générale de l’Accueil francophone de Thunder Bay

Mais tout n'est pas rose : la minute que personne ne représente les francophones, on recule . Il faut toujours être présent et toujours recommencer , se désole Mme Brunelle.

En raison de la pandémie, beaucoup de choses sont à rebâtir, surtout avec les institutions anglophones, note-t-elle.

Angèle Brunelle a bon espoir que la relève sera à la hauteur, mais leur conseille toutefois de ne jamais rien tenir pour acquis .