Condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour voies de fait et séquestration sur sa fille

La sentence, qui découle d'une suggestion commune de la Couronne et de la Défense, a été prononcée mercredi matin au palais de justice d'Amos par la juge Marie-Chantal Brassard.

L'accusée, Isabelle Massé, a été reconnue coupable de voies de fait et de séquestration sur sa fille en mai dernier, au terme d'un procès. Les faits reprochés ont eu lieu entre 2011 et 2019, alors que la victime était âgée entre 6 et 14 ans.

Alors qu’elle avait entre 6 et 10 ans, la victime a été enfermée dans sa chambre à plusieurs reprises au moment du coucher. Il est aussi arrivé à deux occasions qu’elle y soit enfermée pendant des jours pour la punir.

Lors d’un épisode où sa fille était dans un état second, un blocage qui semblait être une sorte de mécanisme de défense de la victime, sa mère a reconnu l'avoir frappée au visage. Le tribunal a aussi retenu deux autres cas de violence physique où la victime avait entre 12 et 14 ans.

La victime, Rayza Massé, aujourd'hui âgée de 18 ans, a demandé et obtenu de la cour la levée de l'interdit de publication qui protégeait son identité, ce qui permet aussi de nommer l'accusée.

Je vis constamment dans l’anxiété, je fais des cauchemars et j’ai peur de sortir de chez moi. Pour moi, c’est vraiment difficile , a témoigné la jeune femme devant le tribunal.