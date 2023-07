Le gouvernement fédéral suspend l’achat de publicités sur Facebook et Instagram

Le gouvernement fédéral n'achètera plus de publicité sur Facebook ni Instagram, tant et aussi longtemps que la maison mère de ces plateformes, Meta, continuera de bloquer les contenus journalistiques canadiens.

Le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez en a fait l'annonce mercredi midi, flanqué du député bloquiste Martin Champoux et du député néo-démocrate Peter Julian, dans ce qu'ils ont qualifié de front commun contre les menaces des géants du web. Seul le Parti conservateur était absent de cette conférence de presse.

On leur demande de contribuer à leur juste part. Pas plus, pas moins , a répété à de nombreuses reprises M. Rodriguez, pour justifier sa décision.

Le gouvernement fédéral investit environ 11 millions de dollars annuellement dans la publicité sur les réseaux sociaux de Meta, que M. Rodriguez a promis de réinvestir dans des campagnes majeures .

« C'est difficile de continuer d'appuyer avec les sous du gouvernement une compagnie qui refuse de reconnaître le rôle du journalisme libre, indépendant et non partisan dans notre pays. » — Une citation de Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Le gouvernement souhaite, selon Pablo Rodriguez, montrer l'exemple et espère ainsi que d'autres emboîtent le pas. Il a entre autres salué la décision de Québecor et de Cogeco Média de suspendre leurs campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram.

Le quotidien La Presse+ a confirmé par courriel à Radio-Canada qu'il cesserait également d'acheter de la publicité sur Meta. Radio-Canada et CBC, pour leur part, n'ont pas pris de décision à ce sujet.

Je pense que d'autres devraient emboîter le pas. Il faut que d'autres emboîtent le pas , a dit le bloquiste Martin Champoux. Il a notamment invité le gouvernement fédéral a encourager d'autres membres de la société civile, notamment les entreprises, à restreindre leurs investissements publicitaires sur les plateformes de Meta.

Pablo Rodriguez n'a toutefois pas voulu dire si les partis politiques, notamment le Parti libéral, allaient également suspendre leurs campagnes publicitaires. Le gouvernement, c'est une chose. Les partis politiques, ça en est une autre , a-t-il répondu à la question d'un journaliste.

Google exempté

Alphabet, la compagnie mère de Google, n'est pas visée pour l'instant par cette mesure de représailles du gouvernement canadien, même si la compagnie a elle aussi menacé de retirer les sites des médias canadiens de son moteur de recherche.

« Si le gouvernement ne se tient pas debout contre ce genre d'intimidation, qui le fera? » — Une citation de Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

C'est que, selon Pablo Rodriguez, les discussions entre le gouvernement et le géant de la recherche en ligne vont bon train, et qu'un terrain d'entente est toujours possible. Les deux parties se sont par ailleurs rencontrées la semaine dernière.