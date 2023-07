Angie Arsenault, artiste en quête d’abstraction, expose ses toiles à Charlottetown

Ça fait un bout que j'essaie de représenter ça, l'île vue d'en haut et je ne réussis pas, donc c'est encore en exploration , raconte Angie Arsenault, rencontrée sur place. Là encore, pour cette nouvelle collection, je tente ma chance de faire, vue d'en haut, un regard sur l'île d'une manière moderne, abstraite à ma façon et je ne réussis toujours pas ce côté-là, mais ça m'amène ailleurs , poursuit-elle.

Angie Arsenault au café The Gallery à Charlottetown, où elle expose ses oeuvres abstraites. « Ce n'est pas facile » selon elles se trouver des lieux d'exposition. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Les toiles exposées sont composées de sable de l'île, de feuille d'or et de peinture mélangée à de l'eau, qu'elle laisse s'écouler sur la toile, en équilibrant sa volonté de contrôle et le lâcher-prise, la technique et le laisser-faire.

Mon cerveau, il veut toujours essayer de diriger tout, tout, tout, et c'est c'est comme ça que je suis et je pense que cette cette pratique, cette discipline, m'apprend énormément , confie l'artiste.

Ses séries précédentes étaient aussi composées de matériaux naturels associés à la peinture, afin de représenter l'île et ses côtes de façon abstraite. C'est le cas de la collection Home on the Red Island notamment, dont 25 % des profits issus des ventes ont été reversés à un fonds pour la protection de la nature.

« Jamais comme avant, je vois la beauté de l'île et je pense que je veux juste répéter ça. » — Une citation de Angie Arsenault

Dans les nouvelles toiles exposées à Charlottetown, on retrouve cette notion de géographie et de beauté du territoire, avec des lignes telles des courbes de niveau sur une carte et des méandres creusés par l'acrylique.

L'exposition d'Angie Arsenault au café The Gallery à Charlottetown. Photo : Gracieuseté Angie Arsenault

C'est un peu les questionnements qu'on a comme humain, le regard d'en haut. Est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est juste esthétique? C'est quoi le regard que j'ai envers nous, avec les soucis qu'on a comme humain sur la planète? philosophe-t-elle quand on la questionne sur le sens donné à ces toiles.

Pas facile d'exposer

Tout en poursuivant son travail d'abstraction de l'île vue d'en haut, Angie Arsenault note les difficultés auxquelles elle fait face lorsqu'il s'agit de trouver des lieux d'exposition, surtout pour de l'art abstrait.

On se concentre souvent sur autre chose à l'île à cause de notre culture, à cause de notre histoire ici. On dirait qu'il faut toujours avoir une œuvre qui va amener à une discussion plus profonde par rapport à notre histoire, que ce soit le Canada, les Acadiens, affirme-t-elle. J'ai toujours senti que ça crée une pression énorme.