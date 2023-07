Impossible dans les prochains jours d’accoucher la nuit à Chandler

Après Amqui et Gaspé, c'est au tour de l'hôpital de Chandler d'être touché par une interruption de son service d'obstétrique. À partir de mercredi soir, il n'y aura pas de quarts de soir et de nuit. Le service sera fermé à partir de 20 h jusqu'à 8 h, le lendemain matin.

Le service sera par contre offert durant la journée. L'interruption sera en vigueur jusqu'à samedi matin.

Il se pourrait donc que des femmes enceintes sur le point d'accoucher soient redirigées vers Gaspé, à plus d'une heure de route.

L'hôpital de Gaspé peut offrir le service pour les prochains jours, mais des interruptions du service d'obstétrique sont déjà prévues. Le service ne sera offert qu'une semaine sur deux au cours de l'été.

Or, le plan de contingence prévoit de rediriger les femmes enceintes de Gaspé vers Chandler.

Chandler. Photo : Radio-Canada

Le porte-parole du CISSS de la Gaspésie, Lou Landry, n'est pas en mesure d'assurer qu'une rupture de service n'arrivera pas en même temps aux hôpitaux de Chandler et de Gaspé.

Je n’ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire ce qui se produira au cours des prochaines semaines, des prochains mois. [...] Par contre on travaille très fort pour que les services soient ouverts , soutient M. Landry.

Si une telle situation se produisait, les femmes enceintes de la Côte-de-Gaspé et de Rocher-Percé devraient se rendre aux hôpitaux de Sainte-Anne-des-Monts ou de Maria, situés dans les MRC voisines et souvent à plus de deux heures de route.

Lou Landry explique que c'est le départ momentané d’un seul employé, qui force la fermeture du service de nuit à Chandler.