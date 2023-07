Ces œuvres sont un prêt du Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, aux Pays-Bas.

Parmi ceux-ci, on retrouvera les plus grands chefs-d'œuvre de l’artiste , souligne le communiqué du MNBAQ , telles que La Pièce aux cent florins, Les Trois Croix et La Petite Tombe.

«Le Christ prêchant (La Petite Tombe)» a été fait vers 1657. Photo : Rik Klein Gotink

La figure majeure du Siècle d’or néerlandais est décrite comme un révolutionnaire de l’art de la gravure . À l’instar de Dürer, de Goya ou de Picasso, Rembrandt est considéré comme l’un des plus grands graveurs de tous les temps , peut-on lire dans le communiqué du MNBAQ .

Le directeur général du MNBAQ, Jean-Luc Murray, soutient que les œuvres de l’artiste ont réussi à transcender les générations.

« Je sais déjà que les gravures présentées toucheront le cœur des gens tant par leur force que par leur humanité. » — Une citation de Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ

Histoire de Rembrandt

Le Musée souhaite faire découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’homme qu’il était à travers ses autoportraits et dans son milieu en tant que citoyen d’Amsterdam.

Autoportrait daté de 1636 de Rembrandt et Saskia, sa femme. Photo : Rik Klein Gotink

Elle permettra en outre de rendre compte des aléas de la vie personnelle de l’artiste, dont la douloureuse perte de ses proches et les graves difficultés financières qui viennent assombrir ses dernières années , lit-on dans le communiqué.

Des estampes religieuses de l’artiste seront également proposées pour offrir son interprétation de la Bible.

C’est en tout quelque 300 gravures de 1625 à 1665 que l’homme a conçues.

Des artistes québécois mis de l’avant

Des gravures d’artistes québécois inspirées de l’art de Rembrandt s'ajouteront à l'exposition aux côtés de celles du Néerlandais et de celles de certains de ses élèves et collaborateurs.

Cette exposition est rendue possible grâce à une contribution de 500 000 $. Cet appui majeur provient de la Mesure d’aide financière à l’intention des musées d’État pour des expositions internationales majeures.