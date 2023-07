Le militant franco-ontarien d’Ottawa Jacques Schryburt est décédé

Au cours de son parcours de militant, Jacques Schryburt a contribué à de nombreuses causes.

Bénévole auprès du Festival franco-ontarien et du mouvement des caisses populaires de la région d'Ottawa, son décès laisse un grand vide dans la francophonie d’Ottawa et de tout l’Ontario , selon la Maison de la francophonie d’Ottawa qui a réagi à son décès sur Facebook.

La présidente du Conseil du Trésor et députée fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, a salué son dévouement et sa contribution exemplaire à la communauté franco-ontarienne.

Tu nous quittes, mais tu seras toujours une inspiration pour moi. Merci pour tous tes bons conseils et de ton engagement à faire de nos communautés meilleures.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a également salué un grand franco-ontarien et une figure emblématique de l'éducation .

Au fil des années, il a consacré sa vie à la promotion de la langue française et à l'amélioration du système éducatif dans notre belle province. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en cette période difficile. Repose en paix, cher Jacques Schryburt.

Jacques Schryburt Photo : Gracieuseté AEFO

M. Schryburt a occupé le poste de directeur général de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, de 1974 à 1992, puis de secrétaire-général de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants de 1992 à 1998.