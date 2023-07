Les téléphones cellulaires, les tablettes et les montres intelligentes seront interdits dans les salles de classe aux Pays-Bas à partir du 1er janvier 2024, selon ce qu'a annoncé le gouvernement néerlandais. L'objectif est de limiter les distractions pendant les cours.

Les appareils ne seront autorisés que s'ils sont spécifiquement nécessaires, par exemple pendant les cours sur les compétences numériques, pour des raisons médicales ou pour les personnes handicapées.

Même si les téléphones intelligents font partie intégrante de notre vie, ils n'ont pas leur place dans les salles de classe , a déclaré le ministre de l'Éducation, Robbert Dijkgraaf, dans un communiqué.

« Les élèves doivent pouvoir se concentrer et avoir la possibilité de bien étudier. Les téléphones sont une source de perturbation, comme le montrent les études scientifiques. Nous devons protéger les étudiants et étudiantes contre ça. » — Une citation de Robbert Dijkgraaf, ministre de l’Éducation

L'interdiction est le résultat d'un accord entre le ministère, les écoles et les organisations concernés.

Les écoles peuvent trouver leur propre façon d'organiser l'interdiction, selon M. Dijkgraaf, mais des règles juridiques suivront si cela ne donne pas suffisamment de résultats d'ici l'été 2024.

Plus de contraintes pour les jeunes

Les Pays-Bas ne sont pas les premiers à sévir contre les appareils électroniques à l’école, la Finlande a rendu une décision semblable la semaine dernière. L’Angleterre et la France ont également proposé l’interdiction des téléphones intelligents en classe pour améliorer l’apprentissage.

Cela survient dans un contexte où les gouvernements serrent la vis aux géants des réseaux sociaux et à la façon dont ils gèrent la présence des personnes mineures sur leurs plateformes.

Le Parlement français a voté fin juin une législation obligeant les plateformes des réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat et Instagram à vérifier l'âge de leurs utilisateurs et utilisatrices et d'obtenir le consentement des parents pour les moins de 15 ans.

Quelques jours avant, l’Utah, aux États-Unis, a annoncé qu’il exigerait des réseaux sociaux d’obtenir l’accord parental avant d’accorder aux personnes mineures l’accès à leurs plateformes. Ces mesures seront assorties d’un couvre-feu pour les moins de 18 ans, dès mars 2024.