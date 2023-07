36 G$ pour le REM de l’Est, « ça n’a pas de bon sens », dit François Legault

Le premier ministre du Québec a été on ne peut plus clair sur la possibilité d’un tracé entièrement souterrain pour le Réseau express métropolitain (REM) de l’Est : 36 milliards de dollars pour un tel projet, ce n’est tout simplement pas « réaliste ».

J’ai été très surpris du coût de 36 milliards. J’ai mal avalé ma gorgée de café quand j’ai vu ça , a indiqué le premier ministre lors d’une mêlée de presse à Québec mercredi matin.

On apprenait lundi que, selon un rapport préparé par un comité de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), ce Projet structurant de l’Est faisant 34 km coûterait 35,9 milliards de dollars.

« Définitivement, les Québécois n'ont pas la capacité de payer un projet de 36 milliards de dollars. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

M. Legault fait ainsi écho au cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable qui, mardi, avait aussi estimé que la facture était beaucoup trop salée.

La proposition de l’ ARTM , une solution de rechange à la première mouture controversée du REM de l’Est, relierait le quartier Pointe-aux-Trembles et le Cégep Marie-Victorin, dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

Elle serait arrimée aux stations de métro Assomption et Honoré-Beaugrand et compterait aussi quatre stations supplémentaires à Laval, Rivière-des-Prairies et Charlemagne, sur la Rive Nord de la métropole.

Présenté en 2020, le REM de l’Est s’était attiré maintes critiques à cause d’un tronçon aérien qui aurait traversé le centre-ville de Montréal. Face à ce manque d’acceptabilité sociale, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont repris les rênes du projet en mai 2022.

Plus de détails à venir