Deux ans après la mort de Lexi Daken, le coroner annonce qu’il y aura une enquête

En février 2021, la jeune Lexi Daken âgée de 16 ans s'enlevait la vie quelques jours après son passage à l'hôpital Dr Everett Chalmers à Fredericton sans avoir pu consulter un psychiatre. Un peu plus de deux ans après son décès, le bureau du coroner annonce qu'il va procéder à une enquête.

Elle aura lieu du 6 au 10 novembre. La coroner en charge de l'enquête, Emily Caissy ainsi que des membres d'un jury entendront des témoignages afin de préciser les faits liés au décès de Mme Daken .

Le jury pourra formuler des recommandations visant à prévenir d'autres décès dans des circonstances semblables , est-il écrit dans un communiqué diffusé mercredi.

Quelques mois après la mort de la jeune fille, le défenseur des enfants de la jeunesse du Nouveau-Brunswick avait rendu un rapport préliminaire afin d'améliorer les services de santé mentale et de prévention du suicide pour les jeunes de la province.

Il avait fait 10 recommandations qui portaient notamment sur le financement de programmes et de formations pour les professionnels. Un an après, en février 2022, les parents de Lexi Daken ainsi que le défenseur des enfants pressaient le gouvernement d'agir et mettre en place ces recommandations.

À l'époque, la ministre du Développement social, Dorothy Shephard affirmait que des changements étaient déjà visibles. Elle expliquait que les services d'urgences étaient plus adaptés aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale.