La Commission européenne exprime « de sérieuses préoccupations » à l'égard de la Pologne et, dans une moindre mesure, de la Hongrie, dans la quatrième édition de son rapport sur l'État de droit, rendu public mercredi.

Dans ce rapport, les commissaires examinent au sein des 27 pays membres les systèmes de justice, les cadres de lutte contre la corruption, le pluralisme des médias et d'autres questions institutionnelles en lien avec l'équilibre des pouvoirs.

Et dans certains États membres, notent les commissaires, des préoccupations d'ordre structurel persistent en matière d'indépendance de la justice .

C'est le cas en Pologne, où l'indépendance du Conseil de la magistrature, notamment, pose problème. Citant de récents jugements de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, les commissaires disent avoir de sérieux doutes relativement à des juges de la Cour suprême de ce pays, qui font l'objet d'enquêtes et de procédures disciplinaires, ainsi que de transferts forcés .

Le rapport fait état de sérieuses préoccupations relativement à la volonté de l'État polonais de préserver l'indépendance des cours de justice et des juges. Les commissaires affirment avoir des doutes légitimes au sujet de la nomination de nombreux juges de la Cour suprême. Et ils réprimandent Varsovie pour des enquêtes qu'elle mène sur des juges, en lien avec des décisions rendues par ces derniers.

Par ailleurs, notent les auteurs du rapport, rien n'est venu remplacer le programme polonais anticorruption, échu depuis trois ans. Aucun suivi n'a été instauré pour recenser les cas de corruption à de hauts niveaux, et les règles entourant le lobbying et le système de déclaration des actifs n'ont pas été renforcées. Selon la perception qu'ont les experts et les dirigeants d'entreprises polonais, le niveau de corruption dans le secteur public demeure relativement élevé .

En Pologne, les associations de journalistes critiquent depuis longtemps une provision du Code criminel sanctionnant les insultes aux symboles de l'État, aux hauts fonctionnaires et à la religion. Ces associations font valoir que les poursuites en diffamation intentées contre des journalistes pourraient aisément être traitées au civil, ce qui ne compromettrait pas la protection des journalistes.

En 2023, la Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes du Conseil de l'Europe a émis quatre alertes au sujet de la Pologne; deux d'entre elles visaient des procédures en diffamation contre des journalistes.

L'UE suspend l'octroi de fonds à la Hongrie

À l'inverse de la Pologne, la Hongrie a renforcé certaines de ses mesures pour contrer la corruption, selon la Commission européenne. Mais, bien que certaines affaires de corruption de haut niveau aient franchi l'étape des accusations et même celle des condamnations, les autorités hongroises ne disposent toujours pas d'un historique probant des enquêtes pour allégations de corruption entourant de hauts responsables et leur entourage, déplore la Commission européenne.

En conséquence de ce problème et d'autres touchant le lobbying, le financement de partis politiques et de campagnes électorales, le Conseil du Semestre européen a temporairement suspendu l'octroi de fonds à la Hongrie, en vertu de plusieurs programmes de l' UE .

Enfin, Budapest est critiqué dans le rapport pour n'avoir aucunement amélioré le traitement d'atteintes qui ont été portées contre le pluralisme des médias.

Des difficultés pour les défenseurs des droits de la personne

Il s'agit du quatrième rapport du genre publié par la Commission européenne et pour la première fois, l'an dernier, les commissaires avaient formulé une série de recommandations spécifiques à l'endroit des 27 pays membres.

Des progrès ont été enregistrés pour les deux tiers des recommandations, concluent les auteurs du rapport de 2023, et ce, même en Pologne et en Hongrie. Mais des inquiétudes subsistent, par exemple à l'égard d'organisations de la société civile et des défenseurs des droits de la personne. Dans certains pays, ils font face à des problèmes de financement, ou à des restrictions de leur espace de fonctionnement.

Des préoccupations ont été exprimées dans plusieurs États membres en ce qui concerne la poursuite du recours aux pouvoirs d'urgence , écrivent aussi les commissaires de l' UE .

La France et son niveau de violence très élevé

Des manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène, à Paris, lors d'émeutes suivant la mort d'un adolescent lors d'un contrôle routier de la police. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / AFP / LUDOVIC MARIN

Dans une entrevue accordée mercredi à Bruxelles à la radio La Première (RTBF) dans le but de présenter le rapport, le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, a parlé de la France, où règne selon lui un niveau de violence très élevé .

Même si la question du maintien de l'ordre et des droits fondamentaux n'est pas abordée dans le rapport de l' UE sur l'État de droit, le commissaire Reynders a tenu à dire qu' une réflexion s'impose sur l'organisation du maintien de l'ordre en France, en proie à des violences depuis la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier lors d'un contrôle routier. Au total, 3651 personnes ont été interpellées depuis le début des émeutes.

En France, ce qui a été très frappant au fil des années, vous avez vu les gilets jaunes, la réforme des retraites, maintenant ces émeutes, chaque fois il y a un niveau de violence très élevé , a déclaré le commissaire belge.