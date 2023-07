Je pense que le Nouveau-Brunswick est un champ de bataille , acquiesce Alissa Golob à Calgary. Elle est la directrice générale du groupe politique pro-vie Right now dont l’adresse des bureaux est située à Ottawa.

Son groupe appuie Blaine Higgs pour ses changements à la politique 713 – une politique qui a comme objectif de protéger les droits des élèves LGBTQ+ dans les écoles – et aussi parce qu’il est pro-vie.

De Calgary, Alissa Golob surveille avec attention la lutte politique en cours au Nouveau-Brunswick. Photo : Capture d'écran / Zoom

Selon la directrice générale, il faut que le premier ministre survive à la crise politique en cours puisque son issue pourrait donner le ton dans le reste du pays.

« Les gens regardent ce qu'il se passe, ils voient quel type de soutien Blaine Higgs recueille, ils regardent les sondages. » — Une citation de Alissa Golob, directrice générale de Right Now

Machine électorale

Right Now travaille d’abord pour faire élire des politiciens pro-vie au pays en se concentrant sur la logistique sur le terrain. L’organisme tente ainsi de faire des gains lors des assemblées d’investiture des partis politiques et ensuite lors des élections.

Il s'agit donc de faire du porte-à-porte, de vendre des cartes de membres, de recruter des bénévoles pour tout faire sur le terrain afin d'aider les politiciens que nous soutenons , explique Alissa Golob.

Pétition en appui à Higgs

Right Now a lancé une pétition en appui au premier ministre Blaine Higgs.

En ligne, l'organisme invite les internautes à interpeller les membres du conseil provincial du parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick pour qu’ils bloquent le processus de révision du leadership.

Sur Instagram, l'organisme Right now invite ses abonnés à soutenir Blaine Higgs. Ils ont utilisé une photo du premier ministre entouré de ses filles publiée sur les réseaux sociaux. Photo : Right now / Instagram

La pétition a recueilli plus d’un millier de noms. Nous continuerons de faire circuler notre pétition, d’enrichir notre base de données, d’envoyer des personnes dans la province pour recueillir le soutien des églises et des communautés locales qui soutiennent également les droits parentaux , explique Alissa Golob.

Et si Blaine Higgs doit en effet se soumettre à un vote de confiance ou affronter l’électorat lors d’une élection générale, Right Now doit contribuer à concrétiser ses appuis en victoire, indique la directrice générale.

Nous soutiendrons M. Higgs dans ce qu'il jugera être la meilleure solution. Nous n'avons pas de préférence dans un sens ou dans l'autre, mais nous serons prêts s'il s'agit d'une révision du leadership ou d'une élection.

Le premier ministre a réagit en se réjouissant soulignant qu'il peut compter sur plusieurs appuis. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Invité à réagir à l’intervention de ce groupe, l’équipe du premier ministre Blaine Higgs a fait parvenir une déclaration.

J’ai reçu l’appui d’un large éventail de personnes provenant de différents milieux, de différentes cultures et de différentes religions. Malgré leur diversité, elles ont toutes comme point commun de croire que les parents devraient participer à l’éducation de leurs enfants , a-t-il déclaré par courriel, en faisant référence aux modifications de la politique 713 sur les droits des jeunes de la communauté LGBTQ+ dans les écoles.

À Fredericton, la question de la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles divise la classe politique. Photo : Radio-Canada

Approche différente à gauche

La droite est très organisée reconnaît Helen Kennedy, la directrice générale d’Égale Canada, un organisme politique LGBTQ+ à Toronto. Elle surveille également ce qui se passe au Nouveau-Brunswick.

Tout le monde en Amérique du Nord, et pas seulement au Canada, regarde ça.

Helen Kennedy est la directrice générale de Égale Canada, un organisme politique LGBTQ+. Photo : Capture d'écran / Zoom

Mais son organisme n'entend pas intervenir directement auprès des membres du parti progressiste-conservateur comme le fait Right now.

On s’organise de façon très différente. Helen Kennedy dit plutôt miser sur des outils comme l’éducation et les tribunaux.

L’éducation pour contrer la négativité et la désinformation et les tribunaux pour défendre leurs droits.

« De nombreux membres de la communauté LGBTQ+ sont membres du parti conservateur et nous comptons sur eux pour faire pression en faveur de cette révision. » — Une citation de Helen Kennedy, directrice générale d’Égale Canada