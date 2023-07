Le temps d’attente pour accéder à une chirurgie orthopédique continue d’augmenter

Dans la province, seules 26 % des opérations du genou ont pu être effectuées dans la durée de référence nationale fixée à six mois sur la période de janvier à mars 2023, selon des chiffres annoncés mercredi par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Pour ce qui est des opérations de la hanche, ce chiffre s’élève à 34 % sur la même période.

Entre janvier et mars 2023, le délai d’attente médian pour un remplacement du genou est de près d’un an — 341 jours —, contre 249 entre avril et juin 2022. Pour un remplacement de la hanche, ce délai atteint 308 jours, contre 223 entre avril et juin 2022.

Ces délais peuvent varier d’une région à une autre. Dans le sud-est, le délai est le plus long de la province. Pour les opérations du genou, il frôle 500 jours. Il est plus long au Réseau de santé Horizon qu'au Réseau de santé Vitalité.

Les délais varient selon la région, l'établissement et le chirurgien. Photo : iStock

Stéphane Robichaud, du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, explique que les grands centres hospitaliers qui ont de plus gros volumes de patients ont des temps d’attente plus longs que les plus petits centres .

Les délais varient également d’un chirurgien à un autre au sein du même établissement.

Selon Stéphane Robichaud, cela est dû au fait que certains fournisseurs de soins de santé primaires orientent toujours leur patient vers les mêmes chirurgiens, qui peuvent accumuler des délais.

Il recommande aux patients de consulter le nouvel outil de la province, qui permet de connaître les délais d’attente par hôpital et par chirurgien.  (Nouvelle fenêtre)

Accès aux chirurgies : les temps d'attente devraient s'améliorer, dit le CSNB ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Accès aux chirurgies : les temps d'attente devraient s'améliorer, dit le CSNB. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Si les délais continuent d’augmenter, la situation pourrait cependant s’améliorer.

Depuis avril 2022, le gouvernement a lancé un plan provincial qui a fait augmenter le nombre de chirurgies, notamment orthopédiques. L'accent a été mis en premier lieu sur les patients qui attendent depuis plus d’un an.

Au fur et à mesure que le nombre d'interventions chirurgicales augmente et que le nombre d'interventions en attente d’être réalisées diminue, le système devrait progressivement réduire les temps d'attente médians , écrit le Conseil de la santé du N.-B. sur son site Internet.

Le Conseil s’attend à ce que, d’ici la fin de l’année fiscale, en mars 2024, on puisse éliminer les temps d’attente de plus d’un an .

Avec des informations de La matinale