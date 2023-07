Chaque matin, ces jeunes militants parcourent environ cinq kilomètres à vélo pour se rendre à leurs écoles respectives, l’école Saint-Jean-Bosco ou à l’École du Lac-des-Fées.

Leur motivation, disent-ils? Nous voulons adopter une routine de vie plus écologique , a répondu Louis Turpin.

Louis Turpin affirme avoir pris la parole non seulement en son nom, mais pour l'ensemble des élèves de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Mais cette routine de vie est mise à mal en raison de l’insécurité sur la route.

Sa sœur a failli se faire frapper sur [le boulevard Alexandre-]Taché , a ajouté un autre jeune militant, Antoine, en montrant du doigt un camarade.

Antoine réclame plus de sécurité sur les pistes cyclables. Photo : Radio-Canada

On n’a pas beaucoup de place. Souvent, on doit rouler sur l’herbe, sur le côté ou sur du gravier. [...] Il y a encore quelques familles qui hésitent à envoyer leur enfant à cause de quelques petits dangers que l’on rencontre chaque jour , regrette Louis Turpin.

Les enfants ont également réclamé la bonification de certains programmes, comme le programme Cyclo-bus et le programme des rues-écoles.

Pour les futures générations

Les jeunes ont reçu le soutien du collectif Mères au front, un mouvement pancanadien de mères et grands-mères qui militent, entre autres, en faveur de l’action climatique.

Je suis vraiment fière de ce que les enfants ont pu vivre ce soir. L’objectif [était] aussi de leur faire vivre une expérience citoyenne. Qu’ils se rendent compte qu’ils ont du pouvoir comme citoyens, puis, que leur parole est importante, qu’elle est considérée , fait valoir Julie Brillant-Picard, mère au front et membre du comité de parents bénévoles du cyclobus de l'école Saint-Jean-Bosco.

Julie Brillant-Picard, mère au front et membre du comité de parents bénévoles du cyclobus de Saint-Jean-Bosco Photo : Radio-Canada

Mais l’objectif initial est d’expliquer aux élus l’importance d’inculquer aux jeunes de meilleures habitudes , continue-t-elle.

On ne veut pas juste soulever les problèmes. [Nous sommes] aussi en mode solution. Et le transport actif fait partie des solutions les plus importantes. [Il faut ] que [les enfants] apprennent à aimer faire du vélo, se rendre à l’école à vélo ou à pied, etc. , ajoute-t-elle.

« Se sentir en sécurité, c’est primordial. C’est ce qui va faire que des familles adoptent ou non ces habitudes-là. C’est pour ça qu’on [Mères au Front] veut mettre en place toutes sortes de mesures, que ce soit des projets comme Cyclo-bus ou qu’on va fermer une rue quelques jours. » — Une citation de Julie Brillant-Picard, mère au front et membre du comité de parents bénévoles du cyclobus de Saint-Jean-Bosco

Pendant le conseil municipal, la conseillère du district de Touraine, Tiffany-Lee Norris Parent, a pour sa part affirmé que la réfection du boulevard de la Gappe et de sa piste cyclable sera amorcée en 2024.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et de Camille Boutin