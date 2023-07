À 15 mois des élections provinciales, les différents partis désignent leurs candidats

En entrevue à CBC/Radio-Canada, le professeur adjoint d'études politiques à l'Université de la Saskatchewan, Charles Smith, pense que la création du Saskatchewan United Party ainsi que le Parti Buffalo, tous deux classés au centre droit, sont des facteurs qui expliquent l'accélération de la stratégie électorale de ces deux principaux partis.

Si vous regardez le discours du premier ministre Scott Moe le soir des élections en 2020, dit-il, il était très centré sur la montée du Parti Buffalo dans les régions rurales.

Je pense que c'était révélateur d'un gouvernement de droite qui regarde probablement par-dessus son épaule droite plus qu'il ne regarde le fait que le NPD a obtenu environ 32 à 35 % des voix , indique Charles Smith.

Selon lui, le NPD est devenu un parti urbain . C’est pourquoi le Parti Saskatchewanais se concentre sur le Parti Buffalo dans les zones rurales.

Charles Smith affirme que la cheffe du NPD , Carla Beck, élue en 2022 à la tête du parti, est encore méconnue des électeurs.

Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle le parti s'organise aussi rapidement qu'il le peut est qu'il doit faire passer son message et présenter sa cheffe. Nous parlons du troisième ou du quatrième chef depuis qu'il a formé le gouvernement pour la dernière fois , souligne-t-il.

Un avis partagé par le professeur d’études politiques de l’Université de la Saskatchewan, Daniel Westlake, pour qui certains facteurs démographiques et économiques dans la province ne jouent pas en faveur du NPD .

Nous constatons à travers le pays que les zones rurales ont tendance à être plus conservatrices, les zones urbaines ont tendance à être plus progressistes. La Saskatchewan est l'une des provinces les plus rurales du pays , a-t-il déclaré.

D'ici les élections générales prévues le 28 octobre 2024, trois circonscriptions auront des élections partielles. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Daniel Westlake pense également que le Parti Saskatchewanais a toutes les cartes en main lorsqu'il s'agit de défier un parti de droite comme le Parti Buffalo.

En plus de cela, la gestion des ressources naturelles a tendance à favoriser les partis les plus conservateurs et la Saskatchewan est la deuxième plus dépendante des ressources derrière l'Alberta, donc cette dynamique est difficile à briser , indique Daniel Westlake.

Trois partielles à venir

En attendant les élections générales prévues le 28 octobre 2024, trois circonscriptions attendent des élections partielles. Il s'agit de Lumsden-Morse, Regina Coronation Park et Regina Walsh Acres. Auparavant, le Parti Saskatchewanais détenait ces trois sièges.

Mi-juin, la cheffe du NPD , Carla Beck, a, lors d'une conférence, demandé que la date de ce scrutin partiel soit fixée.

Selon la loi, l'élection partielle de Regina Coronation Park doit avoir lieu avant le 10 août. Scott Moe s'était auparavant engagé à tenir les votes simultanément pour les trois sièges ouverts.

Cependant, une élection partielle estivale est extrêmement rare en Saskatchewan, concède M. Smith.

De son côté, Daniel Westlake indique que les élections partielles pourraient ne pas avoir d'impact sur le résultat des élections générales de 2024.