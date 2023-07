La chaleur et l’humidité plombent le Québec

Le mercure devrait atteindre ou dépasser les 30 °C selon les régions, et l’indice humidex, lui, devrait frôler les 40, selon les services météorologiques d’Environnement Canada.

Les populations du Grand Montréal, de l'Estrie, de l’Outaouais, de Drummondville - Bois-Francs, de la Mauricie, de Lanaudière, des Laurentides, de la région de Québec, du Saguenay, de la vallée du Richelieu et de la Montérégie devront composer avec ces températures au moins jusqu’à jeudi.

Pour minimiser les risques de problèmes de santé causés par ces chaleurs accablantes, il est recommandé de rester bien hydraté – Environnement Canada suggère de boire six à huit verres d’eau par jour et d’éviter les boissons alcoolisées – de passer au moins deux heures dans un lieu frais ou climatisé et de réduire les efforts physiques.

D’autres régions, principalement dans le nord de la province, font quant à elles l’objet de bulletins météorologiques spéciaux concernant non seulement la chaleur, mais aussi la qualité de l’air.

Les habitants de la baie James et rivière La Grande, Kangiqsualujjuaq, Kangirsuk, Kuujjuaq, Chibougamau, LG Quatre - Laforge et Fontanges, Quaqtaq, Tasiujaq devraient, autant que possible, rester à l’intérieur, minimiser les activités physiques et utiliser un purificateur d’air muni d’un filtre haute efficacité pour l’élimination des particules.