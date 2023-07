De plus en plus de plaintes contre les campements de sans-abri à Edmonton

Les plaintes du public concernant les campements de sans-abri à Edmonton ont augmenté de 60 % au cours des six premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2022, selon des données municipales publiées mardi.

Les quartiers McCauley et Boyle Street, ainsi que le centre-ville d'Edmonton comptent parmi ceux qui ont fait l'objet du plus grand nombre des 5 742 plaintes entre le 1er janvier et le 30 juin de cette année.

Au cours de la même période en 2022, la Ville avait reçu 3680 plaintes.

La municipalité précise que les chiffres incluent les plaintes reçues en double pour le même lieu et le même campement.

La question des campements pour sans-abri a été abordée lors d'une mise à jour mensuelle du plan de sécurité des transports en commun de la ville d’Edmonton. La situation s'aggrave, au lieu de s'améliorer, à Edmonton , affirme la conseillère municipale Erin Rutherford.

À Edmonton, 1317 personnes enregistrées comme sans-abri utilisent des refuges ou dorment dans la rue, alors qu'il n'y a que 627 places régulières dans l’ensemble des refuges de la ville.

Ils [es refuges] sont presque à pleine capacité pour les places d’hébergement d’urgence, alors nous sommes un peu dans un dilemme quant à l’endroit où les gens peuvent aller , reconnaît la directrice adjointe des services communautaires de la Ville, Jennifer Flaman.

L'organisme Homeward Trust, qui apporte son soutien aux personnes sans domicile fixe à Edmonton, estime qu'environ 3000 personnes à Edmonton sont considérées comme sans domicile fixe.

Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à financer davantage de places dans les refuges d’urgence pour l’hiver 2023-2024, ce qui portera le total à 1200 places dans les refuges.

Le directeur municipal, André Corbould, dit que les discussions sur les besoins de la Ville en matière de refuges pour sans-abri se poursuivent avec la province. Il indique avoir fait part au groupe de travail d’Edmonton, nommé par la province, du besoin de la Ville de disposer de plus de places dans les refuges en dehors des quartiers centraux.

Avec les information de Natasha Riebe