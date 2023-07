Le Gala Québec Cinéma sera désormais diffusé sur Noovo 

Le rendez-vous célébrant le cinéma québécois échappe ainsi à une mort annoncée, à une ère où le concept même de gala perd de son souffle au Canada, mais aussi aux États-Unis, où les cotes d’écoute pour les Oscars ou les Golden Globes sont en chute libre depuis quelques années.

Je me réjouis de ce nouveau partenariat avec Bell Média pour la diffusion du Gala Québec Cinéma, a affirmé dans un communiqué Patrick Roy, président du CA de Québec Cinéma. Depuis maintenant 25 ans, le Gala demeure la plus belle façon de reconnaître et célébrer les artistes, artisans et créateurs qui rendent notre cinématographie si riche.

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Gouvernement du Québec, s’est également réjoui de l’annonce : C’était impensable pour moi que ce Gala quitte les ondes télévisuelles. Si nous souhaitons faire la promotion de notre culture et de notre identité, il faut profiter de toutes les occasions pour les faire connaître.

Le Gala Québec Cinéma sera produit par Sphère Média en collaboration avec Bell Média et Québec Cinéma. Plus d’informations concernant les critères d’admissibilité, le processus de votation et le Gala lui-même seront communiquées par Noovo dans les prochaines semaines.