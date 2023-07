La Ville d’Ottawa devrait dissoudre le comité Prévention du crime Ottawa

Prévention du crime Ottawa devrait être dissous et son travail intégré à un comité consultatif dans le cadre d'une révision plus profonde des comités consultatifs de la Ville d'Ottawa.

Cette recommandation a été formulée par la conseillère Catherine Kitts, vice-présidente du comité des finances et des services organisationnels de la Ville, qui a constaté un chevauchement dans le mandat et la composition des deux comités consultatifs.

Il ne s'agit pas d'abandonner la prévention du crime. Il s'agit plutôt de s'assurer que nous faisons tout notre possible pour prévenir la criminalité à Ottawa , a justifié le maire Mark Sutcliffe après l'adoption de la motion.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le budget de 1,2 million de dollars de Prévention du crime Ottawa serait réaffecté au comité consultatif de sécurité et de bien-être dans les collectivités.

Si la décision est approuvée par l'ensemble du conseil municipal la semaine prochaine, M. Sutcliffe a indiqué que le processus de fusion des deux groupes se déroulerait le plus rapidement possible.

L’administration municipale a accepté de consulter le chef du Service de police d'Ottawa, Eric Stubbs, avant toute décision finale.

Un travail important, selon le président de Prévention du crime Ottawa

Le conseiller David Hill, président du conseil d'administration de Prévention du crime Ottawa, a applaudi les récentes réalisations du groupe et a dirigé une salve d'applaudissements pour le directeur général intérimaire Ahmad Luqman, présent lors de la réunion à l'hôtel de ville, mardi.

Le conseiller David Hill, qui préside le conseil d'administration de Prévention du crime Ottawa, a approuvé cette décision, à condition que le nouveau comité consultatif ait pour objectif explicite de contribuer à la réduction de la criminalité. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Qu'il s'agisse de financer des recherches sur la toxicomanie au centre-ville ou de plaider en faveur de l'élimination des obstacles auxquels sont confrontés les jeunes hommes ayant un casier judiciaire, M. Hill a déclaré que Prévention du crime Ottawa accomplissait un travail important.

Mais il a également reconnu la pertinence de fusionner son groupe avec le comité consultatif de sécurité et de bien-être dans les collectivités.

Je reconnais que le changement s'accompagne toujours de frictions, d'un peu de risque et d'incertitude , a lancé M. Hill. Mais je crois qu'avec du leadership dans les deux groupes, nous pouvons obtenir un résultat qui permettra à la Ville d'être mieux servie.

D'autres conseillers ont demandé que cela fasse partie d'une nouvelle approche qui s'attaque aux causes sous-jacentes de la criminalité et de l'insécurité dans la communauté.

Nous sommes tous plus en sécurité lorsque les besoins des gens sont satisfaits , a estimé Shawn Menard, conseiller du quartier Capitale.

Réunions publiques régulières

Le comité consultatif de sécurité et de bien-être dans les collectivités est mandaté par la Loi sur les services policiers, selon le rapport présenté par l’administration municipale lors de la réunion de mardi.

Ses priorités comprennent la sécurité financière et la réduction de la pauvreté, la santé mentale, la violence sexiste, la discrimination et le logement.

Un membre du conseil municipal assurera la liaison avec le comité, qui doit inclure certains membres tels que le chef de la police et des représentants des secteurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux. En général, les comités consultatifs doivent tenir des réunions publiques régulières et être composés en grande partie de membres du public.

Le bureau du greffier a été chargé de revoir les différents comités consultatifs de la Ville après qu'une décision d'un tribunal de l'Ontario et deux rapports de l’ombudsman de l’Ontario ont conclu que ces comités devraient être traités de la même manière que tout autre comité, et que leurs membres devraient être soumis au code de conduite de la ville.