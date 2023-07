Empêtrés dans des cordages de pêche, une baleine à bosse et son petit sauvés à T.-N.-L.

C’est un effort groupé qui a permis de sauver une baleine à bosse et son baleineau au large de Witless Bay, à l’est de l’île de Terre-Neuve. Les deux cétacés étaient piégés dans plus de 150 mètres de matériel de pêche aux crabes.

La mère et son petit ont été repérés jeudi dernier par Joe O’Brien, qui propose des visites en bateau depuis Bay Bulls. L’homme a rapidement contacté Whale Release and Strandings, un organisme à but non lucratif spécialisé dans le sauvetage de baleines prises au piège.

Selon Julie Huntington, de l’organisme, la mère avait des cordes emmêlées dans la gueule et tirait derrière elle plus de 150 mètres de cordes et plusieurs bouées.

Une baleine en mouvement est très difficile à dégager , explique Julie Huntington.

La baleine à bosse et son petit étaient pris au piège dans des cordages de pêche. Photo : Whale Seeker

C’était très effrayant parce que la pêche récréative allait ouvrir le lendemain et notre inquiétude c’était que certains pêcheurs se trouvent emmêlés dans les cordes et bouées qui traînaient derrière les baleines , poursuit Mme Huntington.

Pour couper les cordes qui empêtraient la baleine et son baleineau, il a fallu une heure et demie aux sauveteurs.

Joe O’Brien, qui est également auxiliaire à la garde côtière canadienne, a servi de navire d’assistance pendant le sauvetage. Selon Julie Huntington, leur groupe n’aurait pas pu secourir la baleine sans son aide.

D'après un article de CBC News