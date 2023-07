Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées à l’hôtel de ville, mardi, pour entendre Fierté dans la capitale, la Society of Queer Momentum et d’autres organismes alliés, faire part de leurs préoccupations concernant des incidents violents ayant touché leur communauté.

Corinne Davison a travaillé dans l'éducation avant de prendre sa retraite. Membre de la communauté LGBTQ+, elle confie vivre difficilement tous ces incidents à l’encontre des siens.

La situation s’est aggravée de façon exponentielle , affirme Corinne Davison. Je ne me suis jamais sentie en danger. Je le ressens maintenant. J’ai l’impression que si je marche avec ma femme et que je lui tiens la main, j’ai une cible dans le dos.

Corinne Davison est membre de la communauté LGBTQ+. Photo : Radio-Canada / Celeste Decaire/CBC

Les intervenants ont évoqué plusieurs incidents ciblés survenus le mois dernier - pendant le Mois de la Fierté - tels que les contre-manifestations organisées sur l’avenue Broadview et à l’extérieur des événements Drag Storytime proposés par l'organisme Fierté dans la capitale.

Présidente de la Society of Queer Momentum et co-organisatrice de la conférence, Fae Johnstone reconnaît que le financement et la législation anti-haine des gouvernements provinciaux et municipaux sont essentiels. Cependant, il faut faire davantage sur le terrain, a-t-elle martelé.

Il faut s’attaquer à la désinformation, s’engager dans l’éducation du public et s’assurer que nos écoles promeuvent le respect et la dignité humaine pour les étudiants queers, trans et tous les autres , a-t-elle fait valoir.

Mme Johnstone a déjà été victime de harcèlement en ligne et de commentaires désobligeants.

Au début de l’année, cette femme transgenre de 27 ans a été l’une des cinq personnes figurant sur une barre de chocolat de la marque Hershey en édition limitée. Selon elle, la réaction du public était un signal clair qu’il fallait en faire plus pour promouvoir l’acceptation des autres.

Ils ont placé des agents de sécurité pour me suivre pendant sept jours d’affilée parce que le degré de menace qui me visait était vraiment grave , a affirmé Mme Johnstone.

Fae Johnstone est la présidente de la Society of Queer Momentum et co-organisatrice de la conférence. Photo : Radio-Canada / Celeste Decaire/CBC

Selon le rapport annuel du Service de police d’Ottawa (SPO) 2022, les personnes LGBTQ+ ont été parmi les premières victimes de crimes haineux, l’année dernière, de même que les personnes juives, noires, musulmanes, arabes, d’Asie occidentale, orientale et méridionale.

Injecter plus d'argent dans les groupes de défense des droits LGBTQ+

L’une des solutions pour lutter contre la haine et la désinformation anti- LGBTQ+ est d’investir davantage dans les organismes communautaires, plaide Mme Johnstone.

Les organisations queers d’Ottawa manquent cruellement de ressources. La plupart d’entre elles ont deux ou trois employés , explique Mme Johnstone. Elles ont besoin de ressources pour offrir à leurs clients et aux utilisateurs de leurs services la qualité de soins qu’ils méritent.

En mai 2023, le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu’il consacrerait 25,5 millions de dollars sur deux ans à une nouvelle subvention pour la sécurité et la prévention de la haine. Les organisations éligibles comprennent celles qui représentent les communautés religieuses et spirituelles, les organisations autochtones et les groupes culturels — tels que ceux qui représentent la communauté LGBTQ+ .

En août dernier, le gouvernement fédéral a également annoncé un plan d’action historique de 100 millions de dollars pour aider à financer les communautés et les organisations LGBTQ+ sur une période de cinq ans.