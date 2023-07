Un retour sous tension et dans la confrontation

« Bonsoir tout le monde », une salutation d’usage devenue baromètre. C’est sous un mélange d’applaudissements et de huées que le maire a repris place dans sa chaise.

Si plusieurs personnes ont qualifié le conseil municipal de dysfonctionnel au cours des derniers mois, la soirée de mardi n’aura pas démontré une meilleure cohésion. À de nombreuses reprises, des élus ont levé le ton. Les prises de bec les plus musclées ont opposé le maire Lamarche au conseiller municipal du district Pointe-du-Lac, François Bélisle. Ce dernier a mis le feu aux poudres moins de trente minutes après le début de la séance du conseil.

« On est dysfonctionnel à la ville de Trois-Rivières… et pas juste au niveau des conseillers, aussi en arrière », a-t-il lancé, pointant du doigt les fonctionnaires municipaux assis derrière lui, les accusant de s’ingérer dans les affaires politiques.

Cette déclaration a soulevé l’ire du maire.

« Monsieur Bélisle, on va régler une chose. C’est écrit dans notre règlement intérieur, c’est écrit dans notre code de déontologie, c’est écrit dans la loi des cités et ville. Je vais vous demander de respecter la fonction publique et de respecter les élus. Je vous demande de faire un effort », a répondu du tac-o-tac le maire Lamarche.

Le conseiller Bélisle a mentionné que les prochaines années allaient être « épouvantables, parce qu’il y a des relations sont semi-brisés. »

Les deux hommes ont argumenté, parlant régulièrement en même temps. Rappelés à l’ordre par la conseillère Geneviève Auclair, les deux élus se sont calmés, avant de reprendre les hostilités plus tard dans la soirée.

« Il va falloir faire preuve de savoir-vivre. Il faut que je défende les différents directeurs qui sont ici, qui viennent prendre la parole et qui amènent des informations importantes. Nos gens à la ville sont écorchés, ils sont fatigués. Je pense que c’est l’heure de se réconcilier et travailler ensemble. Je ne vous parle pas d’être d’accord, juste de se parler comme il le faut » — Une citation de Jean Lamarche, après la séance du conseil municipal

Le maire Jean Lamarche a lancé nombreux appel au calme et au respect durant la soirée Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

François Bélisle évoque du paternalisme

Les appels au calme ont été nombreux durant la soirée.

« Vous ne pouvez pas toujours attaquer les autres pour faire valoir votre point. Plaidez votre cause, monsieur Bélisle… Grandissons un peu ensemble », a lancé le maire. Cette proposition a fait maugréer les gens dans la salle.

Il a invité la conseillère Pascale Alberne-Lahaie à le regarder lorsqu’il répondait à l’une de ses questions, puis a lancé quelques remontrances et boutades à d’autres élus, dont le conseiller Pierre-Luc Fortin.

« Vous êtes pareil qu’en décembre », lui a dit le conseiller de Pointe-du-Lac qui estime que la ville devrait éventuellement se doter d’un président d’assemblée. En pleine séance du conseil municipal, il a évoqué l’attitude paternaliste du maire.

Le conseiller municipal François Bélisle s'est coltaillé avec le maire Lamarche à plusieurs reprises durant la soirée Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

« On a tous du travail à faire, mais je pensais qu’il reviendrait plus ressourcé au bout de six mois. On revient à la case départ. Je n’ai pas aimé le ton. Peut-être le mien aussi, mais il coupait la parole et faisait ce qu’on lui reprochait en décembre, c’était pareil » — Une citation de François Bélisle, après la séance du conseil municipal

« À côté de la cible »

Les 118 points à l’ordre du jour ont été explorés en 2h56, c’était avant le début d’une longue période de questions. L’assemblée s’est terminée à l’heure maximale prévue par règlement, soit 23h. Nombreux citoyens ont pris le micro et ont dénoncé la zizanie et la façon de communiquer des élus. L’une d’entre elles a directement critiqué le maire.

« Vous avez une manière de parler infantilisante. C’est vraiment désagréable pour les gens et c’est normal qu’ils veuillent se défendre » , a-t-elle mentionné, ajoutant même que Daniel Cournoyer avait mieux présidé les dernières séances.

Pierre-Luc Fortin estime avoir fait l'objet de dérision de la part du maire Lamarche qui lui a ensuite présenté ses excuses devant les autres conseillers Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Le conseiller Pierre-Luc Fortin avait le visage long à sa sortie de salle, lui qui a proposé au conseil municipal d’ordonner la fin des mesures de sécurité accrue. Il estime même avoir fait l’objet de dérision par le maire.