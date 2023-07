La grève portuaire s’étire en C.-B. à cause d’une impasse sur les travaux d’entretien

Le syndicat a reproché à l'association des employeurs de ne pas s'être mise d'accord sur une phrase dans un accord d'entretien, tandis que l'association a déclaré que le syndicat tentait d'étendre de manière agressive le contrôle sur un travail qu'il était déjà incapable de remplir.

Plus de 7000 travailleurs dans 30 ports de la Colombie-Britannique sont en grève depuis samedi matin, amenant des organisations commerciales ainsi que des représentants de l'Alberta et de la Saskatchewan à demander à Ottawa d'intervenir.

Dans un communiqué publié mardi, un jour après l'arrêt des pourparlers, l'International Longshore and Warehouse Union Canada (ILWU) a déclaré que sa compétence en matière d'entretien avait été érodée par les employeurs de la BC Maritime Employers Association (BCMEA) qui avaient recours à des sous-traitants.

Le principal problème qui empêche de conclure un accord est la sous-traitance des travaux d'entretien de l'ILWU par les employeurs membres de la BCMEA et le refus de l'association et de ses entreprises membres de s'entendre sur un document d'entretien régulier qui est presque complet – à l'exception d'une phrase , peut-on lire dans la déclaration.

Le syndicat a précédemment déclaré que la sous-traitance, l'automatisation des ports et le coût de la vie sont des questions clés dans le conflit.

L'association des employeurs, quant à elle, a répliqué qu'elle avait espéré que la pause de lundi agirait comme une réinitialisation des négociations , mais malheureusement , le syndicat n'avait montré aucune volonté de modifier sa position.

L'ILWU Canada tente d'élargir de manière agressive sa portée et de redéfinir les travaux d'entretien réguliers bien au-delà de ce qui est énoncé dans l'accord à l'échelle de l'industrie, qui est légalement bien établi depuis des décennies , a affirmé la BCMEA, mardi.

Elle a ajouté que le syndicat fournit exclusivement de la main-d'œuvre d'entretien en vertu de la convention collective actuelle, mais qu'il a toujours été incapable d'accomplir les travaux des métiers sur lesquels il a compétence .

Une loi spéciale envisagée

Devin Dreeshen, ministre des Transports et des Corridors économiques de l'Alberta, a déclaré qu'il souhaitait que le gouvernement fédéral rappelle le Parlement pour qu'il envisage une loi de retour au travail pour mettre fin à la grève.

Plusieurs acteurs du milieu économique du pays s'inquiètent des répercussions de la grève des travailleurs des ports de la Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / ETHAN CAIRNS

M. Dreeshen s'est dit frustré que la grève se poursuive, en particulier parce qu'Ottawa a utilisé la législation en 2021 pour mettre fin à une grève des débardeurs du port de Montréal après une journée. Ils ont utilisé le Parlement pour résoudre le problème. Et nous espérons que le gouvernement fédéral aura le même degré d'urgence dans ce cas également , a-t-il déclaré.

M. Dreeshen a relaté mardi que l'Alberta avait demandé au ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan, des mises à jour quotidiennes sur les négociations entre la BCMEA et l'ILWUC.

Il est d'une importance vitale que la chaîne d'approvisionnement, qui en est un élément essentiel, reste ouverte , a-t-il souligné.

M. O'Regan a déclaré mardi que les médiateurs fédéraux continuaient de soutenir les deux parties dans leurs négociations.

Nous encourageons les deux parties à retourner immédiatement à la table de négociation et à y rester jusqu'à ce qu'un accord soit conclu , a-t-il écrit sur Twitter.

La négociation collective est un travail difficile, mais c'est ainsi que les accords les meilleurs et les plus résilients sont conclus , a-t-il poursuivi.

Dans une déclaration distincte répondant aux appels à une législation de retour au travail, le bureau de M. O'Regan a déclaré qu'il ne regarde pas au-delà de la table de négociation, car les meilleures offres sont conclues à la table .

Hartley Witten, un porte-parole du bureau du ministre, a déclaré que la principale différence entre la situation à Montréal et la grève actuelle est qu'il y avait eu une trêve de huit mois entre les parties à Montréal avant la grève.

Il a ajouté que chaque situation de négociation collective a des circonstances uniques et que le cas de la Colombie-Britannique implique beaucoup plus de ports que le seul emplacement à Montréal.

Impacts importants

M. Dreeshen a déclaré que les ports de l'Ouest, en particulier le port de Vancouver, sont incroyablement importants pour l'économie de l'Alberta. Il a dit que 80 % des exportations qui transitent par le port de Vancouver proviennent des Prairies.

Jeremy Harrison, ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, a déclaré mardi que les expéditeurs de cette province avaient averti que la grève ralentissait déjà le flux de marchandises et que l'arrêt de travail actuel aurait des effets durables sur la chaîne d'approvisionnement.

Cela peut prendre des semaines, voire des mois, pour se remettre complètement de ces perturbations. La tension sur la chaîne d'approvisionnement entraîne des coûts supplémentaires qui finissent par être répercutés sur les consommateurs, y compris ceux de la Saskatchewan a-t-il déclaré.

Nous encourageons le gouvernement du Canada à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter une résolution dans le meilleur intérêt de tous les Canadiens , a-t-il poursuivi.

M. Dreeshen a déclaré que l'Alberta n'avait pas encore connu de pénurie de denrées périssables sur les étagères des épiceries, mais a laissé entendre que cela pourrait arriver très bientôt .

Des groupes représentant des entreprises canadiennes souhaitent également que le gouvernement fédéral intervienne, une organisation appelant à des changements juridiques qui décourageraient de futures perturbations.

Mardi, les Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) ont déclaré que désigner les ports et les voies ferrées comme infrastructures essentielles et limiter le moment et l'endroit où les perturbations de la main-d'œuvre et autres peuvent se produire fourniraient aux fabricants la stabilité dont ils ont besoin.

Une grève de cette ampleur perturbe l'économie canadienne et nuit à notre réputation commerciale mondiale, nuit à des chaînes d'approvisionnement déjà fragiles et met des emplois en danger , a déclaré l'association dans un communiqué.

Étant donné que le gouvernement fédéral comprend ce qui est en jeu, [Manufacturiers et Exportateurs du Canada] les exhorte à intervenir maintenant pour rassurer les fabricants qu'ils ne supporteront pas le poids d'un conflit de travail qui échappe à leur contrôle , a-t-on renchéri.

Le groupe, qui affirme que ses membres représentent environ 82 % de la production manufacturière totale et 90 % des exportations du Canada, estime que le mouvement de 500 millions de dollars en marchandises est perturbé chaque jour.