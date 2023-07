Projet de Tramway dans l’ouest de Gatineau : la Ville toujours à bord

La semaine dernière, le conseil d‘administration de la Société de transport de l’Outaouais (STO) a réitéré son appui au projet de tramway et a demandé au conseil municipal de faire de même.

Cette demande survenait après que des tensions dévoilées entre le bureau de la mairesse et le CA de la STO aient fait les manchettes, dans les dernières semaines.

Au-delà de cet appui, la STO demandait au conseil municipal de reconnaître que le tramway est le seul mode de transport structurant pouvant répondre, à long terme, au besoin en mobilité durable dans l'ouest de la ville .

L'emploi du mot seul a d'ailleurs fait sourciller quelques conseillers municipaux. Denis Girouard, du district de Lac-Beauchamp, a qualifié de radical l'emploi de ce terme. Selon lui, on passerait à côté d'options intéressantes en se limitant au tramway.

Mario Aubé, qui représente le district de Masson-Angers, a profité de l'ouverture des discussions pour souligner son désaccord avec l'ensemble du projet, sachant que les résidents de son secteur en profiteront peu.

À Masson-Angers, personne ne me parle d'un besoin pour le tramway , a-t-il avancé. Ce qu’on me demande, c’est plus de fréquences pour la STO et un meilleur service.

Bien qu'il ait salué la volonté de la mairesse de mettre à jour certaines composantes du projet, dont le tracé du tramway, le conseiller du district de Pointe-Gatineau, Mike Duggan, s'est lui aussi opposé à ce que le conseil reconnaisse le tramway comme seule option de transport structurant pour Gatineau.

Malgré les inquiétudes de leurs collègues, 17 élus ont voté en faveur des demandes de la STO .

Une demande pour la transparence

Par souci de transparence, la STO a également demandé au conseil municipal d'appuyer la publication du Rapport final de l'étude complémentaire, ainsi que la mise en ligne du site Web du projet de tramway .

Le président du conseil municipal, Steven Boivin, a d'ailleurs expliqué qu'il fallait travailler à la diffusion du rapport, ce que tous les partenaires du tramway souhaitent voir, sauf un, la Ville de Gatineau , a-t-il fait valoir.

Selon M. Boivin, en accédant à cette demande de la STO , la Ville envoie un message clair aux paliers de gouvernement : le projet avance.

Le conseil municipal a aussi consenti à étudier de possibles modifications au schéma d'aménagement du territoire pour y intégrer le développement du tramway dans l'ouest de la ville.