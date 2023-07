La Ville de Sherbrooke va de l'avant avec les liens cyclables unidirectionnels sur le pont Saint-François afin de permettre un partage de la route sécuritaire pour les cyclistes qui sont de plus en plus nombreux sur le territoire.

Pour les cyclistes qui empruntent le pont en direction Est, il y aura une bande cyclable unidirectionnelle qui sera délimitée avec un marquage au sol.

Pour ceux qui se dirigent vers l'Ouest, ça se fera plutôt sur une piste cyclable surélevée, unidirectionnelle.

La conseillère municipale dans le district d’Ascot, Geneviève La Roche, dit que ce projet était attendu par les cyclistes. Parce que la circulation bidirectionnelle sur un trottoir élargi c’est extrêmement dangereux. Il y a eu plusieurs accidents dans le secteur et c'était demandé depuis longtemps d'avoir de l'unidirectionnel , expose la conseillère.

Elle ajoute que la sécurité des piétons sera elle aussi augmentée puisque ceux-ci pourront dorénavant utiliser le trottoir élargi sans avoir à côtoyer les cyclistes.

« C'est une très bonne nouvelle qu'on aille de l'avant rapidement avec cet aménagement. » — Une citation de Geneviève La Roche, conseillère municipale, district d’Ascot

Le pont Saint-François est déjà fermé à la circulation en raison des travaux. Il pourrait rouvrir pour la rentrée scolaire à l'automne et les pistes cyclables unidirectionnelles seront accessibles à ce moment-là.

Ces aménagements seront temporaires, en attendant la mise en place d'un réseau cyclable plus structurant qui sera mis en place dans les prochaines années.

Plus de projets cyclables

En parrallèle, la Ville de Sherbrooke va prioriser 15 projets cyclables sur son territoire. Ces projets ont été choisis à la suite de consultations afin de bonifier l'offre pour les cyclistes. Des tronçons cyclables seront ajoutés sur les rues McManamy, Moore, Kennedy Nord et du Conseil, ainsi que les boulevards Jacques-Cartier Nord et de Portland.

Des tronçons cyclables seront également connectés entre eux, soit, le pont Aylmer avec le lien cyclable de la rue Saint-François, les approches du pont Saint-François, la rue Galt Ouest avec la rue Short, la rue Aberdeen et la route 143, la rue rue Queen et la Halte Massawippi, le boulevard Jacques-Cartier Nord, ainsi que les rues du Cégep, Prospect et Belvédère.

Plus de bollards pour plus de sécurité

Il y aura d'ailleurs 1000 bollards supplémentaires qui seront installés dès cet été à différents endroits sur le réseau cyclable de Sherbrooke pour augmenter la sécurité des cyclistes.

Actuellement, il y a déjà 500 bollards sur les 46 km de bandes cyclables.