Un camp pour initier les enfants à l’art de la drag attire du soutien à Vancouver

Mardi, une centaine de personnes se sont rassemblées à l’extérieur du théâtre pour enfants Carousel sur l’île Granville, à Vancouver, pour soutenir un programme de camp d’été qui a pour but d’initier les enfants à l'art de la drag.

Depuis l’annonce du camp estival en avril, la compagnie a été la cible de harcèlement.

Selon la section locale 118 de l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (IATSE), le personnel et les membres du théâtre ont été bombardés de messages haineux et ont fait l'objet de menaces de violence physique .

Les employés de Carousel sont excellents pour produire du théâtre pour les enfants, mais cela ne fait pas partie de leur emploi de recevoir ces messages , explique Jocelyn Macdougall, présidente du conseil d'administration du théâtre Carousel.

Elle indique que l’établissement a pris plusieurs mesures pour assurer que les enfants et leurs familles soient totalement en sécurité . Le théâtre, dit-elle, a dû dépenser de 30 000 $ à 40 000 $ supplémentaires pour couvrir les coûts liés à la sécurité, à la cybersécurité et à la gestion de crise.

Nombreux à répondre à l’appel

La section locale 118 de l’ IATSE a appelé ses membres à se rassembler lors du premier jour du camp de quatre jours afin de présenter un front uni contre ceux qui veulent faire du mal à quiconque dans notre communauté théâtrale .

La compagnie de théâtre Carousel organise le «Drag Summer Camp» qui s’adresse aux 7 à 17 ans et qui permet aux enfants d'utiliser «la drag comme outil de création artistique», indique l’IATSE. Le camp a débuté mardi et est mené par des artistes drag établis et émergents de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Plus d’une centaine de personnes ont répondu présentes. Des artistes du milieu de la drag, mais aussi des organismes environnementaux et des politiciens ont participé au rassemblement.

Sha Eisen a assisté au rassemblement avec sa famille : Notre fille nous demandait ce qui se passait. Elle est trop jeune pour vraiment comprendre [...] Le fait d'être ici est un moyen de mettre en contexte le fait qu'il y a des gens qui croient en la gentillesse [...] et de faire partie du nombre.

Pete Fry, conseiller à la Ville de Vancouver, était sur place pour soutenir la communauté et l'idée que les enfants puissent s’exprimer et s’amuser. Nous rejetons ce type de rhétorique négative qui sème la discorde et à laquelle certains se livrent , indique-t-il.

De son côté, Christine Boyle, également conseillère à la Ville de Vancouver, indique que partout, les villes examinent les outils dont [elles disposent] pour lutter contre la haine et veiller à ce que personne ne soit victime d'insultes ou de rassemblements haineux.

Des contre-manifestants en petit nombre

Une contre-manifestation de moins d'une dizaine de personnes s'est aussi tenue en face du rassemblement.

L' IATSE a déclaré qu'un groupe appelé Action4Canada s'est présenté au théâtre avec une pétition comportant des milliers de signatures. Action4Canada est un regroupement populaire qui, selon son site web, s’engage à protéger la foi, la famille et la liberté .

Les contre-manifestants arboraient des affiches dénonçant entre autres le camp d'initiation à l'art de la drag. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le groupe a confirmé avoir remis une pétition au théâtre au nom de la personne qui l'a lancée. Il a également déclaré qu'il n'avait pas connaissance de menaces qu’a reçues le théâtre et qu'il n'approuvait pas les menaces ou les actes de violence.

Avec les informations de Catherine Dib