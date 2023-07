L’Alberta octroie 175 M$ aux municipalités et comtés touchés par les feux de forêt

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé une enveloppe financière de 175 millions de dollars destinée à aider les municipalités et les comtés touchés par les feux de forêt qui ont fait rage dans la province au printemps.

L’annonce a été faite par le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique Mike Ellis, mardi à Drayton Valley, une localité qui a été particulièrement touchée par les incendies.

L’aide s’inscrit dans le cadre du Programme de reprise après sinistre de l’Alberta, qui a déjà été activé après les feux dévastateurs de Fort McMurray en 2016 et lors des inondations de 2013 dans le sud de la province, notamment à Calgary.

En point de presse, Mike Ellis a précisé que cet appui financier aidera les municipalités et les communautés métisses à rembourser les lourdes dépenses auxquelles elles ont dû faire face pour assurer la sécurité des résidents, des maisons et des entreprises : Nous sommes là pour les aider à alléger le fardeau .

Les fonds ne peuvent pas être utilisés pour remplacer ce qui est assuré.

Les municipalités et les comtés admissibles pourront s’en servir pour se faire rembourser les sommes qu’ils ont dû débourser pour les heures supplémentaires des employés, pour payer les salaires des pompiers bénévoles, ou pour se faire rembourser les dépenses engagées dans l'hébergement et le transport des personnes évacuées, entre autres.

Le Programme de reprise après sinistre ne couvre pas les coûts des dommages et des pertes liés aux incendies de forêt, ni les coûts encourus par les services forestiers et les parcs pour lutter contre les incendies , souligne Mike Ellis. Il couvre uniquement les décaissements faits pour réagir aux incendies de forêt et réparer les dommages qui en découlent.

Nancy Dodds, la mairesse de Drayton Valley, a pris bonne note : « Ces fonds nous aideront à défrayer une partie des coûts engendrés par le feu de Buck Creek, notamment les salaires des employés du centre d'accueil, les coûts d'hébergement de certains évacués, ainsi que ceux liés aux dommages causés aux infrastructures, entre autres. »

Pour leur part, les communautés autochtones affectées ne pourront pas recevoir ce financement puisqu'elles sont sous la responsabilité de Services aux Autochtones Canada. Le gouvernement fédéral a dit avoir déjà fourni 50 millions de dollars en avance de fonds à des communautés autochtones de l'Alberta et d'autres provinces touchées par les feux.

Avec les informations de Emmanuel Prince-Thauvette et Caleb Perreaux