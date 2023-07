Des entreprises affectées par les glissements de terrain à Rivière-Éternité

Les acteurs du secteur du tourisme d’aventure sont particulièrement touchés. C’est le cas de Fjord en kayak, qui offre, comme son nom le laisse entendre, des balades sur le fjord en kayak de mer, et ce, depuis L’Anse-Saint-Jean. Parmi ses clients, plusieurs ont revu leur plan, annulant ainsi leur réservation.

Ils choisissent une destination différente en ce moment. Ça se chiffre pour l'instant, au niveau des pertes monétaires, en milliers de dollars pour les annulations , déplore la propriétaire, Myriam Savard.

Les employés de Fjord en kayak qui supervisent les promenades se retrouvent également avec moins d’argent dans leur poche. On a aussi un impact direct sur notre équipe parce qu’on a des diminutions d'heure. Les guides ne sortent pas alors qu’ils étaient supposés sortir cette semaine , fait valoir Myriam Savard.

Les annulations s’expliqueraient notamment par le fait que des visiteurs devaient initialement camper au parc national du Fjord-Saguenay, dont le secteur de Baie-Éternité est fermé, car il n’est plus accessible en raison de l’affaissement de la rue Notre-Dame. Samedi, un glissement de terrain causé par des pluies diluviennes a endommagé ce seul chemin qui mène à cette section du site.

Le bouclage d’une portion de la route 170, à quelques kilomètres du cœur du village Rivière-Éternité, inciterait également des touristes à faire une croix sur leur projet de vacances dans le Bas-Saguenay, puisqu’il n’est plus possible de s’y rendre aisément au départ de la ville de Saguenay. Il faut emprunter un grand détour, en passant par la route 172, sur la rive nord du Saguenay.

Pour la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubord, il n’est pas surprenant que les impacts de la fermeture d’une partie du parc national du Fjord-Saguenay aient une répercussion sur plusieurs entreprises de la région.

Julie Dubord croit que le parc national du Fjord-Saguenay est un attrait majeur de la région. Photo : Capture d'écran

Il faut penser qu'il y a l'offre du parc national, mais il y a aussi toute une collaboration avec plusieurs entreprises d'aventure qui viennent offrir des prestations d'activités à partir du parc , dit-elle.

« Maintenant, c'est difficile à l'heure actuelle de vraiment quantifier ces impacts-là, mais ce serait de se mettre la tête dans le sable, de dire qu'il n'y aura pas d'impact. » — Une citation de Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Certaines entreprises se disent toutefois épargnées. Au Village vacances Petit-Saguenay, qui offre des activités et des options d’hébergement, on compte peu d’annulations.

De façon générale, notre clientèle est extrêmement fidèle, ce qui veut dire que l’on a un taux de retour moyen aux alentours de 60 % de saison en saison. Dans un deuxième temps, la majorité de cette clientèle vient des grands centres, de Québec et Montréal, ce qui fait en sorte que l’accès n’est pas compromis , indique Franck Turcotte, le directeur général du centre de villégiature.

La saison estivale de Village vacances Petit-Saguenay n'est pas compromise en raison des événements des derniers jours. Photo : Capture d’écran

Délais de livraison

Les camions de livraison doivent eux aussi rallonger leur parcours depuis Saguenay en direction du Bas-Saguenay, ce qui entraîne des délais de livraison dans les commerces.

Les fruits et légumes, normalement, on reçoit ça à 9 h du matin. Là, c’est rendu que c’est vers 12 h, 12 h 30. Comme le congelé, les poissons et les viandes, normalement on est livré le mardi matin à 7 h. Mais cette semaine, ils ne sont pas sûrs de nous livrer non plus , explique Tony Bergeron, copropriétaire de l’Épicerie Amyro, sous la bannière Marché Richelieu.

Tourisme Saguenay affirme vouloir soutenir les entrepreneurs du Bas-Saguenay. Pour se faire, elle souhaite lancer une offensive .

Actuellement, la clientèle pose beaucoup de questions. Qu’est-ce qui est disponible, qu’est-ce qui est accessible? Donc notre offensive, c’est de venir rassurer le client sur le fait que l’offre touristique présentement est en grande partie disponible , conclut Julie Dubord.

D'après un reportage d'Alexis Desnoyers Muckle