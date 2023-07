Rivière-Éternité : deux corps retrouvés près du site du glissement de terrain de samedi

C’est ce qu’a confirmé à Radio-Canada un porte-parole de la SQ , Hugues Beaulieu.

Le communiqué de la SQ mentionne que tout porte à croire qu'il s’agit de l’homme et de la femme qui étaient toujours portés disparus. Toutefois, le corps policier doit auparavant attendre l’identification formelle des victimes à la satisfaction du coroner avant de confirmer l'identité de celles-ci.

Les corps ont été retrouvés sur la berge de la rivière Éternité, qui était anormalement gonflée samedi à la suite des pluies torrentielles.

Des recherches étaient en cours depuis quelques jours pour retrouver deux personnes qui ont été emportées lors d’un glissement de terrain survenu sur la rue Notre-Dame, qui mène au parc national du Fjord-Saguenay. Elles étaient en train de dégager la route durant le violent orage qui a déferlé et qui a soudainement endommagé la chaussée.

Un important déploiement

Des hélicoptères, une équipe nautique, des plongeurs, des véhicules tout-terrain et du personnel spécialisé en opération sur le sol, ainsi qu'une dizaine de bénévoles de l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) étaient déployés sur le terrain.

Une des personnes disparues est Pascale Racine, une femme originaire de Québec âgée de 44 ans. Son conjoint, qui se trouvait avec elle sous les pluies torrentielles, a quant à lui été hospitalisé pour des blessures graves. Des proches avaient confirmé l’information à Radio-Canada.

On ignorait toutefois l’identité de la deuxième personne recherchée par les autorités. Ces dernières ont seulement révélé qu’il s'agit d’un homme dans la quarantaine.

Lundi, Hugues Beaulieu, avait affirmé que la vaste opération de sauvetage était complexe. On doit soulever des arbres, déplacer des branches, des débris, pelleter de la boue. On cartographie tout ce qu’on ratisse, mais on a encore beaucoup de pain sur la planche. On reste sur le terrain. Notre mission, c’est de retrouver ces deux personnes , avait-il indiqué.

Avec les informations de Mireille Chayer