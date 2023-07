Le minialbum sera composé de huit chansons originales. Son morceau Lose it all, lancé en avril, y figurera.

Josiane Comeau signe les paroles et co-signe les musiques de ce minialbum avec Lucas Liberatore et Daniel Cinelli à Montréal, et Alain Corson (Corson music) et Boban Apostolov à Lisbonne.

La chanteuse de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, est bien connue pour avoir remporté la finale du populaire concours télévisé La Voix, en 2020.

Grâce à sa victoire, l’Acadienne a remporté un contrat d’album avec Musicor et une bourse de 50 000 $.

La chanteuse Josiane lors du tournage de son vidéoclip Last In Line en 2022. Photo : Bertrand Exertier

Elle a de plus signé récemment un contrat de disque avec Parlophone France, un label de Warner Music France.

Elle affirme qu’elle s’est fait approcher par ce label en raison de de l’originalité de sa musique qui mélange le français à l’anglais.

Puis, ils ont aimé ma petite touche qui ressemblait au chiac […] qui fait un clin d’œil à la langue qu’on parle ici au Nouveau-Brunswick , dit-elle.

Le cœur entre la médecine et la musique

Josiane Comeau rêve depuis son enfance de devenir médecin.

Elle a d’ailleurs fini ses trois années préparatoires (DSS) à l’Université de Moncton et vient de terminer sa 1re année en médecine.

Si elle se dirige vers la médecine familiale, la musique ne prend pas le bord pour autant : elle souhaite mener ces deux carrières de front.

Josiane Comeau. Photo : Facebook : Josiane

La musique, c’est comme mon espace, c’est comme ma pause , explique-t-elle. La façon que je me garde balancé c’est vraiment de prendre des pauses de musique puis d’aller me ressourcer de ce point-là. En même temps, la médecine c’est tellement quelque chose que j’aime profondément faire et qui me motive.

Selon elle, la particularité de ces deux activités, c’est qu’elles aident les gens. Elle ne sait pas ce qu’elle carrière elle choisirait si elle avait à faire une croix sur l’un des deux.

C’est vraiment quelque chose que j’essaie de prendre un jour à la fois , souligne-t-elle.

La sortie de son premier minialbum est prévue d’ici la fin de 2023.

Avec des informations d'Anne-Marie Parenteau