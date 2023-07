Une sculpture de la Maison des artistes visuels francophones de Saint-Boniface vandalisée

Le coût du remoulage pour remplacer le gant de la main est estimé à 20 000 $.

L’artiste Madeleine Vrignon se dit déçue de cet acte de vandalisme. Ce sont peut-être des gens qui veulent l'échanger pour de l'argent parce que le bronze a une valeur courante ou peut-être que des gens s'amusent à faire des exploits.

La directrice de la Maison des artistes visuels francophones, Alexandra Keim, se dit bouleversée par cette affaire.

C'est quelque chose dans lequel les artistes mettent leur vie. Et voir que quelqu'un fait des dommages, ça me rend triste, ça me fâche aussi , affirme-t-elle.

D’autres actes de vandalisme ont aussi récemment touché le kiosque de la crêperie Ker Breizh, situé sur le pont Provencher.

L’organisme de promotion du tourisme francophone, Tourisme Riel, s’inquiète pour l’image de Winnipeg. La directrice de l’organisme, Barbara Hacio Kirby, craint que la Ville soit de nouveau stigmatisée.

Certains voyageurs qui se sentent en inconfort sont peut-être encore moins attirés par notre destination , croit-elle.

D’après les statistiques du Service de police de Winnipeg, les crimes mensuels catégorisés comme effractions à Saint-Boniface suivent une tendance à la hausse. Ils sont passés de 286 effractions en mai 2022, à 335 en mars 2023.

Ces chiffres regroupent des effractions qui ont eu lieu dans des commerces ou chez des particuliers sans distinction.

Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, pense que la solution se trouve dans la lutte contre la pauvreté.

On augmente les budgets de la police chaque année, mais je ne pense pas que ça règle le problème, qui est un problème social , explique-t-il.

Il faut chercher du logement pour ceux qui en ont besoin , propose le conseiller qui dit déjà travailler avec des organismes communautaires en ce sens.

Il suppose également que les causes des actes de vandalisme se trouvent dans la consommation de drogues, mais regrette le manque de prise en charge des maladies liées aux dépendances.

