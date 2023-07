Produits forestiers Résolu décrète un lock-out à son usine de papier d’Alma

L'entreprise dit devoir agir ainsi à la suite de trois arrêts de travail de la part des employés syndiqués.

Décréter un lock-out n’est pas une décision qui se prend à la légère, mais face à la situation actuelle, la direction de Résolu estime qu’elle n’est pas en mesure de poursuivre ses activités de façon sécuritaire pour ses employés et ses installations , a déclaré par voie de communiqué en soirée Daniel Ouellet, premier vice-président Ressources humaines chez PFR .

Du côté syndical, le président du Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'Alma, Jean-Pierre Rivard, avait confirmé un arrêt de travail plus tôt mardi.

Aujourd'hui, il y a eu un moyen de pression, je crois vers 11 h, puis [...] le comité de mobilisation, l'exécutif et les membres ont décidé d'arrêter la machine pendant cinq heures de temps pour que la compagnie vienne se rasseoir avec nous. Puis suite à cet arrêt de production, la compagnie a décidé de mettre l'usine en lock-out vers 17 h , avait-il relaté vers 19 h en entrevue à Radio-Canada.

À la fin mai, les syndiqués avaient voté à 91,4 % pour un mandat de grève générale illimitée.

Ce qu'on dit, c'est que nous autres, on a un vote de grève fort, c'est que dans le fond on va rentrer, quand on va décider qu'on rentre. Ça va nous prendre une négociation sérieuse puis un contrat de travail , a ajouté Jean-Pierre Rivard à propos de l’arrêt des opérations.

PFR affirme avoir déposé une offre avantageuse à ses employés.

Nous avons présenté, le 19 juin dernier, une offre compétitive qui reflète les conditions très avantageuses que nous offrons à tous nos employés du secteur. Cette offre n’a pas été présentée à nos employés par le comité de négociation, mais nous souhaitons toujours en arriver à une entente le plus rapidement possible , a ajouté Daniel Ouellet.

Le contrat de travail est échu depuis le 30 avril.

Une seule machine en opération

C’est la machine à papier numéro 14 qui a été mise à l'arrêt en journée. Elle était la seule encore en activité.

La 9 était arrêtée supposément jusqu'au 1er août, puis il restait la machine 14. Il y avait encore 230 employés à l'emploi , a poursuivi le président du syndicat qui n’était pas sur place à l’usine mardi. Dans son communiqué, PFR mentionne que l'usine comprend 315 employés.

Lors de l’arrêt prolongé de la machine numéro 9, l’entreprise avait affirmé qu’elle agissait ainsi en raison d’une baisse de la demande pour le papier et d’un accès réduit aux copeaux de bois. Le syndicat y avait plutôt vu une stratégie en lien avec les négociations. L'appareil devait initialement redémarrer le 5 juin.

La machine à papier numéro 9 de l'usine de Produits forestiers Résolu à Alma était déjà à l'arrêt jusqu'au 31 juillet. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Le syndicat devrait émettre d’autres commentaires à la suite d’une rencontre prévue dans la matinée de mercredi.