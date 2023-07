20 millions $ sur 10 ans pour s’adapter aux changements climatiques à La Sarre

Présenté mardi soir, ce plan émanant d’une démarche de participation citoyenne propose plusieurs mesures qui ont pour objectif d’assurer un avenir durable aux générations futures, notamment la création d’espaces verts afin de diminuer l’intensité des îlots de chaleur et réduire les impacts négatifs sur la santé des vagues de chaleur, ainsi que pour mieux gérer les eaux de surface lors des événements de précipitations abondantes.

L’une des grandes conséquences des changements climatiques est une modification de la fréquence, de la durée et de l’intensité des événements météorologiques extrêmes, par exemple des vagues de chaleur et des précipitations abondantes, mais aussi des épisodes de sécheresse. Dans ce contexte, une augmentation du couvert forestier urbain permettra de diminuer notre vulnérabilité face à ces événements. Ces espaces verts constituent un élément essentiel de l’adaptation de la Ville aux changements climatiques , mentionne Benoît Lafleur, chargé de projet en environnement à la Ville de La Sarre.

Les sept grandes orientations du plan 1-Réduire les effets des changements climatiques sur la santé et la sécurité de la population

2-Renforcer les services agricoles et développer l’autonomie alimentaire

3-Augmenter la canopée et le nombre d’espaces verts dans le milieu urbain

4-Assurer la continuité de l’approvisionnement en eau potable

5-Garantir des services municipaux efficaces et des infrastructures robustes

6-Sensibiliser la population et être le leader régional dans l’adaptation aux changements climatiques

7-Favoriser le maintien de la biodiversité et des services écosystémiques

Programmes de sensibilisation

Dans les prochaines semaines, la Ville prévoit mettre en place des programmes de sensibilisation pour encourager les citoyens à user de pratiques plus durables dans leur vie quotidienne, dont le recyclage, l’herbicyclage et le compostage domestique, tout en les soutenant dans les divers phénomènes qui les frappent, telles les vagues de chaleur et la dégradation de la qualité de l’air.

Les changements climatiques projetés sont susceptibles de faire en sorte que les conditions propices à des événements météorologiques extrêmes deviendront plus fréquentes, par exemple la chaleur intense et la sécheresse favorables aux grands feux de forêt comme ceux qui font rage actuellement au Québec. Ces événements entraîneront des répercussions sur la santé et la sécurité des individus, particulièrement les plus vulnérables , fait remarquer Benoît Lafleur.

Celui-ci ajoute que dans ce contexte, les municipalités doivent agir et prendre des mesures pour réduire la vulnérabilité de leurs populations face aux événements météorologiques extrêmes. Pour la Ville de La Sarre, le Plan d’adaptation aux changements climatiques constitue l’outil de référence pour la mise en place de mesures d’adaptation et d’atténuation face aux changements climatiques , affirme M. Lafleur.

Consultation publique

Lors d’une consultation publique tenue à l’hôtel de ville, les 31 mai et 1er juin, les citoyens étaient invités à prendre connaissance de ce plan et à émettre leurs commentaires et suggestions afin de le bonifier, rappelle la Ville de La Sarre.

Sous forme d’activités interactives, les participants pouvaient déambuler et prendre connaissance d’un affichage synthétisé, en plus de discuter avec les membres du département de développement durable, signale-t-on.