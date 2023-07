Le gouvernement fédéral a annoncé, mardi, un investissement de 7,7 millions $ dans la Fédération des Métis du Manitoba (MMF) pour aider les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles durables et à renforcer la sécurité alimentaire.

L'objectif de cet investissement est de créer des emplois, tout en baissant le coût de la nourriture.

Le président de la MMF , David Chartrand, indique que plusieurs villages dans le nord du Manitoba n’ont souvent pas de magasins qui vendent de la nourriture.

« On le voit partout, c’est dur pour tout le monde. Les prix augmentent énormément. » — Une citation de David Chartrand, président de la Fédération des Métis du Manitoba

La MMF recevra jusqu’à 7,2 millions $ du Fonds d’action à la ferme pour le climat du programme Solutions agricoles pour le climat qui aideront les agriculteurs métis de la rivière Rouge à adopter des pratiques agricoles durables, tout en renforçant la résilience climatique. Ceci inclut la séquestration du carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet propose aussi d’adopter des initiatives pour une meilleure gestion de l’azote, en utilisant des cultures de couverture et de rotation.

La MMF recevra aussi une somme allant jusqu’à 500 000 $ de la quatrième phase du Fonds des infrastructures alimentaires locales pour l'achat d'une remorque réfrigérée, la création de huit serres et des maisons de culture. L’organisme pourra aussi créer des jardins pollinisateurs et des plates-formes de culture à travers ce fonds.

« On va faire pousser à peu près cent mille livres de nourriture chaque année. » — Une citation de David Chartrand, président de la Fédération des Métis du Manitoba

Nous avons le pire système de santé pour les Métis au pays. Cela tient en grande partie à cause de mauvaises habitudes alimentaires , ajoute David Chartrand. En raison de leurs faibles revenus, des Métis achètent les produits les moins chers.

Le député fédéral pour les quartiers de Saint-Boniface et Saint-Vital au Manitoba, Daniel Vandal, souligne l’importance d’utiliser les expertises métisses dans le déploiement du projet.

On va avec des projets plus durables pour l’environnement, avec les expertises métisses et du gouvernement , indique-t-il.

David Chartrand ajoute que des milliers de personnes seront touchées par ce programme.