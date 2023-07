Des propriétaires locaux pour l’usine LVL Global de Ville-Marie

L'acquisition de cette usine de fabrication de composantes de placage de bois lamellé par des investisseurs locaux solidifie son ancrage dans le milieu témiscamien.

En plus d'y œuvrer au quotidien, les directeurs de production, de l'approvisionnement et le directeur général, Étienne Ricard, sont maintenant investis financièrement dans l'usine.

C'est sûr qu'on ne lâchera pas le morceau et qu’on va tout donner pour s'assurer que l'usine va maintenir sa compétitivité. C'est pour ça aussi que dans les dernières années, on a poussé pour faire des investissements majeurs , souligne M. Ricard.

Une partie des installations de LVL Global à Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une entreprise 100 % témiscamienne

Depuis 2018, les actionnaires étaient en processus de rachat des parts d'investisseurs tels que Desjardins Capital et les Fonds régionaux de solidarité FTQ. L'objectif demeurait que la majorité des parts soient détenues par des employés.

Ç'a passé proche en 2018 qu’une multinationale vienne acquérir l’usine. À ce moment-là, ils [les actionnaires] se sont virés de bord en disant : écoutez, on est prêts à vendre à des gens locaux. Ils m’ont approché et c’est là que je me suis associé à mes deux partenaires [Jean-François Gingras et Sébastien Barrette] , explique Étienne Ricard.

Le président de LVL Global, Claude Gagnon, est à l'origine du redémarrage de l'usine en 2010 après la faillite de Temlam. Je suis très fier du résultat , lance-t-il à propos de l’acquisition par les trois directeurs.

« À mon avis, ça assure la pérennité de cette entreprise pour les années futures. » — Une citation de Claude Gagnon, président de LVL Global

Claude Gagnon, président de LVL Global. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Un souhait réalisé

Dès les débuts, M. Gagnon avait le désir profond que l’entreprise demeure une propriété témiscamienne.

Étant donné qu’on était 18 actionnaires, incluant moi-même, et qu’on était de la région, ma vision était de m’assurer que cette entreprise qu’on démarrait puisse demeurer au Témiscamingue et impliquer les travailleurs de l’usine , signale-t-il.

Claude Gagnon demeure actionnaire de l'entreprise avec six autres investisseurs initiaux, incluant la Coopérative des travailleurs actionnaires. Les travailleurs de l'usine ont d’ailleurs augmenté à 15 % leur part d'actionnariat dans le cadre de cette transaction.

Une transaction rassurante

Située dans le parc industriel de Ville-Marie, LVL Global emploie près de 130 travailleurs.

La nouvelle réjouit le maire de la ville, Martin Lefebvre. LVL Global, c'est majeur pour Ville-Marie, c'est important pour le Témiscamingue. On est très heureux de ça , mentionne-t-il.

Le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

L’acquisition de l’usine par des employés de la place rassure M. Lefebvre. Ça vient garantir les emplois. C’est sûr qu’au niveau économique, ce sont des employés qui proviennent de Ville-Marie, mais aussi des municipalités voisines. Ce sont des familles qui utilisent des services, donc qui permettent à nos commerçants de poursuivre leur mission , fait-il valoir.

L’entreprise, qui fabrique du bois d'ingénierie pour la construction de poutres notamment, exporte environ 70 % de son produit vers les États-Unis.