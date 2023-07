Le décès de Denise Bombardier fait des échos au sein de la communauté fransaskoise

La disparition de celle qui a aussi été essayiste, auteure, animatrice suscite des réactions contrastées à l'échelle nationale, surtout parmi les francophones résidant en dehors du Québec, dont la communauté fransaskoise.

Suite à l'annonce de son décès, une vague d'hommages a été observée sur les réseaux sociaux en mémoire de cette personnalité médiatique, reconnue pour son attrait envers la controverse et la polémique.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a souligné la contribution de Denise Bombardier à la francophonie et présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

L' ACF reconnaît la grande importance et l'impact de Denise Bombardier dans le milieu médiatique, littéraire et culturel au Québec et à travers la francophonie au Canada et en Europe , peut-on lire dans le courriel.

D’ailleurs, la Fransaskoise Françoise Sigur-Cloutier affirme que Denise Bombardier était bien connue pour son goût pour la confrontation. Elle souligne également son talent pour susciter des débats intenses.

La première fois que j'ai rencontré Mme Bombardier, c’était à Montréal. On célébrait le 50e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec et elle m’avait beaucoup impressionnée , se remémore la Fransaskoise.

Je crois que son effervescence autour de sa provocation a créé une autre occasion de dialogue. Je ne dis pas que c'est significatif, mais ça crée une autre occasion de dialogue entre le Québec et les communautés du reste du Canada , ajoute-t-elle.

Cependant, Françoise Sigur-Cloutier affirme avoir été choquée par les propos de Denise Bombardier lors de sa participation à l'émission Tout le monde en parle en 2018.

La journaliste avait alors énoncé qu' à travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu .

La Fransaskoise indique avoir été bloquée sur Twitter par Denise Bombardier suite à son interpellation sur les réseaux sociaux qui exprimait son désaccord.

C’était une personne très vive et très intelligente. [...] Cette réaction de me faire bloquer sur Twitter pour un sujet pareil, je me suis dit qu’elle sait qu’elle n’a pas raison , affirme Françoise Sigur-Cloutier.

Malgré la polémique entourant les propos de cette personnalité médiatique, les déclarations de Mme Bombardier n'avaient pas surpris la Fransaskoise Andréa Perrault.

Je n’étais pas étonnée de l’entendre, mais j'étais triste que même avec quelqu'un qui a voyagé et vu la francophonie hors Québec ose dire cela , indique Andréa Perrault.

Du fait de mon expérience personnelle avec mes voyages dans l'Est, malheureusement il y a un peu un manque d'éducation attaché à la francophonie partout au Canada et ainsi un peu d’ignorance des francophones au Québec , ajoute-t-elle.

De son côté, le Fransaskois Daniel Edwin Fontaine soutient que les déclarations de Denise Bombardier ont réveillé la jeunesse francophone qui se retrouvait dans l'insécurité linguistique.

C’est quelque chose qu’on n’oublie pas, on ne peut pas empêcher de réagir et les jeunes ont réagi dans différents domaines. Il y a eu le mouvement sur l'insécurité linguistique qui fait maintenant partie du vocabulaire du pays , indique-t-il.

Ce dernier souligne également qu’il a lu toutes les œuvres de Denise Bombardier.

Avec les informations de Fatoumata Traore