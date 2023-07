Carrefour 40-55 : le drainage approuvé de justesse

Les élus de Trois-Rivières devaient déterminer s'ils autorisaient les premiers travaux de drainage des milieux humides et un emprunt de 885 000 $ à ce sujet. Le conseil a tranché en faveur du projet. Six conseillers étaient pour et six contre. C'est le maire Jean Lamarche qui a fait pencher la balance avec son appui.

La conseillère municipale Sabrina Roy, qui a voté en faveur de la proposition, a quitté la séance du conseil dans la minute suivant l’adoption du point.

Lorsque le point qui concerne le Carrefour 40-55 a été abordé, des citoyens dans la salle du conseil ont interrompu la séance. Des citoyens se sont adressés directement au maire Jean Lamarche.

Le maire les a invités à sortir. Au moins deux personnes ont accepté et sont retournées à l'extérieur.

L'ancien candidat néodémocrate dans Trois-Rivières, Adis Simidzija, a quitté la salle sous recommandation du maire Jean Lamarche. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Tous les citoyens qui souhaitaient entrer dans la salle du conseil devaient se soumettre à des mesures de sécurité renforcée comprenant notamment la fouille des sacs à dos et le passage à l’intérieur d’un détecteur de métal. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Seulement quelques minutes après l’ouverture des portes vers 18 h 30, les gardiens de sécurité à l’entrée de l’hôtel de ville ne laissaient plus entrer aucun citoyen faute de place.

Des manifestants bruyants

Un manifestant a été arrêté par les policiers à l'extérieur de l'hôtel de ville. La police a procédé à son menottage.

Dès 18 h, une manifestation organisée par la coalition Terre précieuse se tenait à l’extérieur. La foule impressionnante s’est fait bruyamment entendre. Sur place, quelques installations faisant la promotion du développement durable. On pouvait entendre des chants engagés et observer un numéro où les manifestants incarnaient le maire Jean Lamarche et les conseillers municipaux favorables au projet.

Les manifestants ont imprimé le visage de tous les conseillers municipaux et ont livré une prestation théâtrale devant l’hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Pour répliquer aux fonctionnaires municipaux qui ont décidé d’installer un détecteur de métal à l’entrée de l’hôtel de ville, les manifestants ont érigé une arche présentée comme « un détecteur de conscience écologique » Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Le référendum rejeté

La conseillère du district des Rivières, Pascale Albernhe-Lahaie, a demandé de repousser le point à l'ordre du jour qui concerne le Carrefour 40-55, le temps de tenir un référendum. La proposition a été rejetée.

Avec les informations de Jonathan Roberge