La fois où Québec a été privée de service d’autobus pendant 8 mois

Les usagers du transport en commun de Québec qui vivent difficilement les effets de la grève des chauffeurs du RTC espèrent sans doute que ce conflit de travail se terminera plus rapidement que celui de 1979, au cours duquel les autobus étaient restés au garage durant près de neuf mois.

Le 29 janvier 1979, les 500 chauffeurs d’autobus de la Commission de transport de la communauté urbaine de Québec (CTCUQ), l’ancêtre du RTC , déclenchent une grève en réaction à la volonté de leur employeur d’embaucher des surnuméraires.

Il était question [de recruter des] chauffeurs à temps partiel pour l'heure d'affluence. Ils ne voulaient pas avoir des chauffeurs à plein temps parce qu'ils se disaient : "ils vont être trop longtemps payés sans conduire", mais là, c'était une brèche dans les sociétés de transport à ce moment-là. Ce n'était pas dans les normes. Un chauffeur, il était à plein temps, c'était à l'administration de s'arranger pour répartir les heures , raconte en entrevue à Radio-Canada le président de la Société d’histoire d’autobus du Québec, Jean Breton.

Jean Breton possède une impressionnante collection d’archives sur les sociétés de transport québécoises, dont un cartable rempli de coupures de journaux portant sur le conflit de travail survenu à la CTCUQ en 1979. Photo : Radio-Canada

Il s’agissait du sixième conflit de travail à survenir à la CTCUQ depuis sa création, en 1971. Jusqu’ici, la durée de l’arrêt des services avait varié entre une journée et quelques semaines, tout au plus. Cette fois, les autobus demeureront à l’arrêt durant plus de huit mois.

« Il y a une photo dans le journal Le Soleil prise à 00 h 30, le soir du 29 janvier, sur laquelle on voit les autobus rentrer à la queue leu leu dans le garage de la rue Marie-de-l’Incarnation. On barre la porte, puis ils sont là pour nous neuf mois. » — Une citation de Jean Breton, président, Société d’histoire d’autobus du Québec

Du jour au lendemain, les 120 000 usagers de la CTCUQ se sont retrouvés sans moyen de transport. Jean Breton se remémore que le conflit de travail a popularisé l’utilisation du covoiturage.

Entraide

Je travaillais dans un bureau au carrefour Charlesbourg. Alors, en partant du travail, je disais à mes employés : "là, demain matin, je fais la tournée. Dites-moi à quel coin de rue je vous embarque". J'avais de la place pour cinq employés, j'en embarquais cinq le matin, puis le soir, ils se débrouillaient. Il y a d'autres employés qui leur donnaient des lifts. On n’était pas un gros bureau, mais on faisait notre possible, puis c'était comme ça partout , relate le spécialiste de l’histoire des sociétés de transport au Québec.

« Il s'est développé un réseau incroyable dans la société, il y avait des clients qui faisaient du pouce aux arrêts [d’autobus] puis les automobilistes arrêtaient pour les embarquer. » — Une citation de Jean Breton, président, Société d’histoire d’autobus du Québec

Jean Breton raconte qu’à défaut d’être intervenu pour mettre fin à la grève des chauffeurs de la CTCUQ , le gouvernement du Québec, alors dirigé par René Lévesque, a légiféré dans les années suivantes afin d’assujettir les sociétés de transport en commun de Montréal, Laval, Longueuil et Québec au Conseil pour le maintien des services essentiels.

À l’hiver 1979, les chauffeurs de la CTCUQ ont déclenché leur grève quelques jours avant l’ouverture du Carnaval de Québec. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

À la suite d’une modification apportée au Code du travail en 2019, il revient dorénavant au Tribunal administratif du travail de décider qui est assujetti au maintien des services essentiels en cas de grève.

Dans une décision rendue le mois dernier, le Tribunal a tranché que le Réseau de transport de la Capitale n’était pas tenu d’offrir un service essentiel en cas de débrayage.

Règlement

Le 22 septembre 1979, les chauffeurs de la CTCUQ ont ratifié la convention collective négociée sous l’égide d’un médiateur gouvernemental Yvan Blain, ouvrant la voie à une reprise du service le 6 octobre suivant.

La fin de la grève n’avait pas réglé pour autant la question de l’embauche de chauffeurs surnuméraires, pourtant au cœur du litige.

Les syndiqués et la partie patronale avaient mis le dossier sur la glace en acceptant la proposition du médiateur visant à ce que le recrutement de surnuméraires fasse l’objet d’une étude menée par un comité tripartite composé de représentants des chauffeurs, de la CTCUQ et du ministère du Travail.

Avec la collaboration de Jérémie Camirand