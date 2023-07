À la recherche des tortues des bois de l’Outaouais

Le mois dernier, des scientifiques ont pagayé près de 70 kilomètres sur la rivière Coulonge, en Outaouais, dans l’espoir de recenser la plus terrestre des tortues d’eau douce du Québec : la tortue des bois. Radio-Canada a embarqué avec une équipe sur les traces de l’espèce vulnérable, qui fait l’objet d’un nouveau projet provincial de protection.

9 h du matin. Sur les bords de la rivière Coulonge, dans le Pontiac.

Les gilets de sauvetage sont sanglés, le canot est à flot. Après une dernière vérification du matériel nécessaire (téléphones satellites, bouteilles d’eau, crème solaire et chasse-moustiques), l’équipe de scientifiques embarque pour une longue journée de travail.

À bord : deux chargées de projet en gestion durable des milieux naturels du Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO), Anne Budge et Cénédra Poulin.

Anne Budge est chargée de projet en gestion durable des milieux naturels du CREDDO. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Pendant plus de dix heures, elles vont descendre une partie de la rivière, avec un seul objectif : trouver un maximum de tortues des bois.

Hier soir, nous avons repéré plusieurs plages de sable qui feraient des lieux de ponte parfaits , raconte Cénédra Poulin. Nous allons toutes les vérifier.

Quelques minutes à peine après le départ, une première plage se dessine au loin. Plus le canot se rapproche et plus des traces sont visibles dans le sable. Tortue ou rat musqué? lance Anne Budge. Les deux empreintes se ressemblent.

Les traces des tortues des bois se confondent facilement avec celles des rats musqués. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Pour chaque marque potentielle de tortue des bois, les deux chargées de projet accostent sur la plage, vérifient les empreintes, analysent le sens des tracés, cherchent des nids.

Fausses pistes

Sur tous les bancs de sable où des traces de tortues des bois sont identifiées et fraîches, les deux scientifiques débarquent également sur les berges pour aller fouiller la forêt alentour.

Le travail est fastidieux, mais l’espoir est encore là.

Le mois de juin correspond à la période de la ponte. Dans leur cycle "normal" de vie, les tortues vont se réveiller au printemps , explique Anne. Puis, en juin, elles vont sortir pour faire leur nid et pondre, notamment le matin et le soir. Le reste de la journée, on peut les retrouver sur les berges en train de se baigner dans le soleil. Les œufs, eux, n’écloront pas avant l'automne.

Comment reconnaît-on la tortue des bois? La tortue des bois, ou Glyptemys insculpta, de son nom scientifique, mesure en moyenne, de 15 à 25 cm et pèse environ un kilo. Sa carapace possède des écailles compartimentées, avec des anneaux de croissance en forme pyramidale. Son ventre, dit plastron, est jaunâtre avec des taches noires. Sa tête est foncée, mais son cou tire plus sur l’orange, voire le rougeâtre.

14 h. La journée s’allonge et toujours aucune tortue des bois à l’horizon.

Un peu plus tôt, les scientifiques ont eu une fausse joie, en tombant sur une tortue serpentine en train de pondre. Un spectacle aussi beau qu’inutile pour l’inventaire du jour.

D’autres traces sont découvertes. Deux ours, un adulte et un petit , constate Cénédra. Et là, c’est un orignal et un loup.

Les chargées de mission continuent leur quête, pagayant de plus belle, portant le canot pour contourner la chute du diable ou les fortes rapides au nom peu rassurant de DieHard .

À chaque arrêt, tortue ou pas, Cénédra sort son équipement. On prend ça en note pour que dans les prochaines années, si on veut revenir pour faire des inventaires, on va savoir qu'ici, c'était un site propice.

Quatre espèces recensées

Cet inventaire s’inscrit dans le plan québécois pour une économie verte 2030  (Nouvelle fenêtre) .

Depuis ce printemps, le gouvernement provincial a lancé un nouveau projet de deux ans. En partenariat avec le CREDDO , il met l’accent sur quatre espèces présentes en Outaouais, toutes vulnérables, menacées ou en passe de l’être dans la région : la rainette faux-grillon, la tortue mouchetée, la salamandre à quatre orteils et la tortue des bois.

Différents statuts La loi québécoise distingue deux statuts pour les espèces nécessitant une protection et/ou un rétablissement : Vulnérable : espèce, sous-espèce ou population dont la survie est jugée précaire. Sa disparition n’est pas redoutée à court ou à moyen terme. C’est le cas de la tortue des bois.

Menacé : espèce, sous-espèce ou population dont la disparition est redoutée. C’est le cas de la tortue mouchetée et depuis peu, de la rainette faux-grillon. Une autre catégorie est reconnue : celle qui désigne les espèces fauniques susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables. Ce sont des espèces qui nous inquiètent, on sent qu'il y a des menaces qui les guettent, mais on manque souvent d'information , explique Amélie Fontaine, la biologiste du ministère de l’Environnement. C’est le cas de la salamandre à quatre orteils.

Tout le mois de mai, nous sommes allées à la recherche de la salamandre à quatre orteils , raconte Cénédra Poulin. Nous n’avons pas eu beaucoup de chance, malheureusement.

Pas plus qu’avec les tortues des bois. La tortue des bois possède une aire de répartition irrégulière et très étendue au Québec, comparativement aux autres espèces de tortues en situation précaire , souligne Amélie Fontaine, biologiste à la direction de la Gestion de la Faune de l’Outaouais, pour le ministère.

Avec des inventaires ayant eu lieu à différents endroits, à différentes années et avec divers efforts d’échantillonnage, il est très difficile de fournir des chiffres au niveau de la région de l’Outaouais ou du Québec , dit-elle.

Selon le gouvernement québécois, 119 populations de tortues des bois ont été recensées en 2018. Le comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) obtient les mêmes résultats. La même année, dans un rapport de situation sur l’espèce menacée, l’organisme de consultation indépendant qui agit auprès de la ministre fédérale de l'Environnement a estimé entre 8725 et 13 090, le nombre d’individus matures au Québec.

Ce jour-là, les deux scientifiques auront parcouru plus de 15 km sur la rivière Coulonge, à la recherche de la tortue des bois. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

18 h 50. Les bras sont fatigués et le moral en berne. L’équipe, déçue, reprend contact avec une collègue restée sur la terre ferme. On arrive au point de rencontre, on est là dans cinq minutes , dit Anne.

L’espoir s’en est allé.

« C’est un peu triste, surtout pour l’effort qu’on met dans la recherche. » — Une citation de Cénédra Poulin, chargée de projet en gestion durable des milieux naturels du CREDDO

Nous aurons peut-être plus de chance la semaine prochaine , se console Cénédra.

Pour assurer la justesse des résultats des inventaires, le ministère de l’Environnement demande aux scientifiques de faire plusieurs fois un même secteur de recherche. Ça permet de confirmer que si on n'en trouve pas, ce n’est pas parce qu’on les a manquées, mais bien parce qu'il n'y en a pas , ajoute la scientifique.

Résignées, les deux collègues rament en silence. Quand soudain : Tortue! C’est une tortue des bois, là, sur la berge! s’écrit Cénédra. Sans prévenir, elle se jette dans la rivière et ressort de l’eau, quelques secondes plus tard, une tortue des bois entre les mains.

En deux semaines d’inventaire, l’équipe du CREDDO aura finalement réussi à recenser trois tortues des bois sur les tronçons définis de la rivière Coulonge, dans le Pontiac. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Les scientifiques, comme l’animal, sont sous le choc de la rencontre.

Les chargées de projet se mettent au travail : en quelques minutes, la tortue, un mâle, est mesurée et photographiée dans tous les sens, son âge est estimé, et le lieu de la trouvaille répertorié.

Une fois l’examen terminé, la tortue des bois est relâchée. Ça finit bien la journée! conclut Cénédra.