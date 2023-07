La fièvre charbonneuse, une maladie hautement contagieuse chez le bison, pourrait être derrière la découverte de 15 carcasses de bisons entre le 30 juin et le 3 juillet dans les basses terres de la rivière des Esclaves, aux Territoires du Nord-Ouest, entre Fort Smith et Fort Resolution.

Selon le gouvernement territorial, les résultats des tests sont en attente : Toutefois, nous considérons qu’il s’agit d’une éclosion active en raison des preuves préliminaires observées et recueillies sur le terrain , dit-il dans un communiqué.

Le gouvernement a indiqué mardi que sa priorité est de détecter le plus rapidement possible par avion et par voie terrestre tout autre cas de carcasses de bisons.

Une équipe va aussi incinérer les carcasses infectées ou utiliser des produits chimiques pour en disposer. Les zones herbeuses environnantes où les carcasses ont été retrouvées seront aussi traitées pour éviter la propagation des spores.

La fièvre charbonneuse est une maladie bactérienne causée par l’inhalation ou l’ingestion de spores de Bacillus anthracis, que l’on peut trouver dans un sol contaminé par ces spores, indique le gouvernement sur son site web.

Des éclosions de fièvre charbonneuse peuvent se produire dans les populations de bisons pendant les mois d’été. En 2022, 60 bisons sont morts de cette maladie dans le parc national de Wood Buffalo.

Cette maladie est mortelle pour les bisons, et peut se transmettre à l’humain, bien qu'extrêmement rare. Le ministère de l’Environnement et des Changements climatiques recommande d’éviter la chasse dans le secteur.

Les résidents peuvent signaler tout bison mort en communiquant avec le ministère au 867-872-6438.