C’est le grand départ pour la Yukon River Quest 2023

L’édition 2023 de la Yukon River Quest, une course de 715 km sur le fleuve Yukon entre Whitehorse et Dawson, a officiellement été lancée mardi matin dans la capitale yukonnaise. Plus d’une centaine de pagayeurs ont ainsi pris d’assaut le fleuve Yukon pour rejoindre Dawson en 50 heures.

En canot, en kayak et même en planche à pagaie, la cinquantaine d’équipe trépignait mardi matin sur les rives du fleuve Yukon en attendant le signal de départ. Pour plusieurs, il s’agit d’une toute première expérience en eaux yukonnaises.

Jane Wagenaar est d’ailleurs venue de Lethbridge, en Alberta, pour encourager sa famille qui participe pour la première fois à la course. Je suis tellement enthousiaste de voir tous ces kayaks, toutes ces planches à pagaie et tous ces canots, ça me donne des papillons dans le ventre à moi aussi , lance-t-elle peu avant le départ.

Même son de cloche pour Sonia Nicolin, qui fait partie de l’équipe de soutien pour son mari, Antoine Betat, parti descendre le fleuve pour la première fois en kayak solo.

Il a voulu se lancer, donc ça a été beaucoup, beaucoup de préparation, plusieurs mois de préparation donc c’est sûr que ça impacte la vie quotidienne et la vie de couple, mais j’étais derrière lui pour le soutenir jusqu’à aujourd’hui, et encore quelques jours jusqu’à la fin de la course.

Les participants feront un arrêt obligatoire de 10 heures à Carmacks où ils auront la possibilité de se reposer. C’est là que Sonia Nicolin attendra son conjoint afin de l’aider à reprendre l’énergie nécessaire pour la seconde partie de la compétition.

Je serai là pour mettre en place tout ce qu’il faut pour qu’il puisse dormir, se doucher, manger, se reposer au maximum pour ensuite repartir , explique-t-elle en ajoutant qu’elle se trouvera également à Dawson, vendredi, pour l’accueillir en espérant qu’il se rende jusqu’au bout .

Une fois qu'ils auront quitté Carmacks, les participants pourront reprendre les pagaies en direction de Dawson où ils devront traverser les rapides de Five Finger, une section plus technique du parcours.

La course prendra fin vendredi et une cérémonie de remise de prix aura lieu samedi pour couronner les gagnants de ce marathon de 715 kilomètres.