Une «Journée Jesse Luketa» à Ottawa pour honorer le joueur de la NFL

Le joueur de ligne défensive, qui s’identifie comme OttawasVeryOwn sur les médias sociaux, a reçu cet honneur avec beaucoup d’humilité devant de nombreux parents et amis.

C’est tellement d’émotions, je suis tellement heureux. Je le reçois avec humilité. J’ai vu des gens qui m’aiment beaucoup et ça me fait tellement plaisir , a mentionné Luketa après la cérémonie.

Jesse Luketa a signé des autographes et pris des photos avec des partisans pendant de longues minutes. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L’ancien étudiant de PennState dans la NCAA a rencontré de jeunes partisans, des amis et de la famille pendant de longues minutes, se laissant prendre en photos avec chaque personne qui le souhaitait. Il a également signé de nombreux autographes.

C'est gros d'atteindre cette ligue. Je veux maintenant laisser un héritage à Ottawa, ma ville , a indiqué le joueur.

Une année pleine d’émotions

La dernière année a été fertile en émotions pour Luketa qui a été repêché en 7e ronde par les Cardinals de l’Arizona et au 2e tour par le Rouge et Noir dans la Ligue canadienne de football. Le club d’Ottawa avait d’ailleurs envoyé le directeur général de la formation et un des copropriétaires pour saluer le joueur.

Après un bon camp en Arizona, Luketa a été libéré par la formation qui lui a rapidement offert un contrat pour poursuivre l’aventure sur l’équipe d’entraînement. Il a finalement profité de blessures de coéquipiers pour faire sa place sur l’équipe et jouer sept rencontres.

Le joueur des Cardinals de l'Arizona, Jesse Luketa, plaque Malik Willis lors d'un match préparatoire en 2022. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Justin Ford

Je profite de chaque occasion. J’ai saisi mes opportunités. Que ce soit dans la NFL ou la CFL, c’est ce que les entraîneurs veulent voir. Ils veulent savoir qu’ils peuvent compter sur toi , a expliqué Luketa.

« Tu peux être envoyé au plancher cinq fois et réussir la sixième fois. Go get it! » — Une citation de Jesse Luketa, joueur de la NFL

Maintenant qu’il a fait sa place avec les Cards, Luketa espère prendre davantage de place dans le vestiaire et instaurer une culture gagnante en Arizona.

J’étais mal placé pour le faire en arrivant. Tu es une recrue, tu ne veux pas dire quoi faire à quelqu’un qui gagne cinq millions par saison , a rigolé le joueur, qui se sent maintenant mieux outillé pour prendre sa place.

Des projets pour Ottawa

Le joueur a répété à plusieurs reprises qu’il veut être un modèle pour les jeunes d’Ottawa et redonner à la communauté. Nous sommes trois [joueurs d’Ottawa] dans la NFL (Luiji Vilain, Jonathan Sutherland et lui), mais on peut rêver d’en avoir 20-25 dans le futur , s’est enflammé Luketa, qui souhaite organiser un camp de football dans la capitale l’an prochain.

En anglais on dit : "each one teach one". Je veux aider la prochaine génération. Je veux montrer aux jeunes qu’ils peuvent le faire. Quand je reviens ici, je veux aider les autres et m’entraîner avec les jeunes , a ajouté le colosse de 6 pieds 3 pouces, qui saute sur chaque occasion de bien faire paraître sa ville d’origine.

Jesse Luketa a signé de nombreux autographes et discuté avec des dizaines de partisans de football à l'hôtel de ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Lors de sa conversation avec le maire d'Ottawa Mark Sutcliffe, le joueur de la NFL a fait un plaidoyer pour occuper les jeunes. Que ce soit en football, en basketball ou autre, quand tu es occupé tu n’as pas le temps de prendre de mauvaises décisions. Il faut les mettre dans une bonne situation pour réussir et les stimuler , a renchéri Luketa, qui a pris exemple sur sa mère Rose qui l’a élevé avec ses sept frères et sœurs.

Je suis si contente qu’il ait sa journée. Il est trop fier d’Ottawa et s’il est allé si loin, c’est parce que tout a commencé ici. C’est un enfant du village. Il a eu beaucoup de soutien d’Ottawa. Je l’ai toujours encouragé à être positif pour réaliser ses rêves , a mentionné Mme Luketa.

Jesse Luketa touche à ses rêves depuis plusieurs années, il souhaite maintenant en accomplir un autre en remportant le Super Bowl et en apportant un jour le trophée Vince Lombardi à Ottawa.